Livro sobre Planet Hemp será lançado no dia 2 de agosto, em Manaus

Manaus - No dia 2 de agosto, às 20h, o Ateliê 23 (Rua Tapajós, 166, Centro) abre as portas para o lançamento do livro “Planet Hemp: Mantenha o Respeito” (Editora Belas Letras, 496 páginas, R$ 70) em Manaus. A biografia escrita pelo jornalista Pedro de Luna conta a história da banda criada por Skunk e Marcelo D2 em 1993 nos mínimos detalhes.

O evento, que contará ainda com uma palestra do autor e a exibição do filme “Legalize Já – Amizade Nunca Morre”, faz parte da programação do Malaba Jam Festival 7 em parceria com o Ocupação 23, projeto que tem apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) por meio do edital Conexões Culturais 2017.

Segundo a produtora Lane Lima, a entrada é franca, no entanto, o público pode doar itens que compõem a cesta básica como arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar, lata de leite em pó integral e complemento alimentar. Todas as doações serão encaminhadas ao Grupo de Apoio Raio de Sol, que beneficia, com cestas básicas e apoio social, psicológico e pedagógico, portadores de doenças no sangue e em vulnerabilidade social em tratamento na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), a maioria do interior do Amazonas.

“Nossa proposta é aumentar o número de arrecadações para ajudar as famílias atendidas pelo Raio de Sol”, afirma a organizadora.

Biografia

Lançado em dezembro de 2018, o livro de Pedro de Luna tem feito grande sucesso por onde passa. Após eventos no Rio, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Curitiba, a próxima parada é em Manaus.

“Planet Hemp: Mantenha o Respeito” conta com depoimentos exclusivos dos integrantes e ex-integrantes do grupo, membros da equipe, músicos, familiares, profissionais do mercado e da imprensa, além de mais de 60 imagens – praticamente todas raras e inéditas, guardadas em acervos pessoais.

Carioca residente em São Paulo, Pedro de Luna estará em Manaus pela primeira vez, para apresentar a publicação que traça ainda um panorama do cenário do rock nacional dos anos 1990 e 2000. E ele está muito animado:

“Este é o meu nono livro, mas será a minha primeira vez no Amazonas. Já havia ido a festivais no Acre e Rondônia, então estou empolgado em contar essa história para vocês. Afinal, que outro grupo revelou tantos talentos como Marcelo D2, BNegão e Black Alien? Isso sem contar DJs e instrumentistas que passaram pela banda, como os produtores Apollo Nove e Ganjaman e o próprio Seu Jorge, que foi o percussionista no terceiro disco”, afirma o escritor.

Após a palestra, Luna fará o lançamento oficial da biografia em Manaus, que estará à venda por R$ 70 no dinheiro ou no cartão.

A título de curiosidade, o Planet Hemp também está mais ativo do que nunca. Além de fazer shows pelo Brasil, a banda está compondo músicas novas para o seu quarto disco de inéditas e fará uma turnê pela Europa no final do ano.

Festival

No dia 3 de agosto a partir das 16h, a programação do Malaba Jam Festival terá shows das bandas Casa de Caba, Cabocrioulo, Platinados, Johnny Jack Mesclado e Alaídenegão, além dos DJs Kimo, Tubarão e Portuga.

SERVIÇO:

O que é: Lançamento do livro “Planet Hemp: Mantenha o Respeito”, do escritor Pedro de Luna, com palestra e exibição do filme “Legalize Já – Amizade Nunca Morre” (2018, 1h30), de Johnny Araújo e Gustavo Bonafé.

Quando: 2 (sexta-feira) de agosto, 20h.

Onde: Ateliê 23 – Rua Tapajós, 166, Centro.

Quanto: Gratuito.

Censura: 16 anos

