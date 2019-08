Rutger Hauer, ator de 'Blade Runner', morre aos 75 anos

Rutger Hauer, que atuou como Roy Batty, o líder de uma gangue em “Blade Runner: o caçador de andróides (1982)”, morreu em sua casa, na Holanda, aos 75 anos.

Apesar de a informação ter sido divulgada nesta quarta-feira (24) pela revista Variety, a morte do ator aconteceu em 19 de julho, segundo a publicação. Steve Kenis, empresário de Hauer, confirmou a notícia e informou que o funeral aconteceu nesta quarta-feira.

Hauer tem dezenas de filmes em seu currículo. Entre os mais recentes estão "Confissões de uma Mente Perigosa (2003)", "Drácula 3D (2013)" e "RPG (2013)".

"Buffy, A Caça-Vampiros (1992)", "Sin City: A Cidade do Pecado (2005)", "Batman Begins (2005)" e "Valerian e a Cidade dos Mil Planetas (2017)" também estão na lista de filmes estrelados pelo ator. Ele também dirigiu e produziu algumas obras.

Em 2007, Rutger Hauer lançou sua autobiografia " All Those Moments: Stories of Heroes, Villains, Replicants, and Blade Runners".

Além de seu trabalho como ator, Rutger Hauer também se destacava por seus trabalhos como ativista social, sendo ele um dos patrocinadores do Greenpeace, além de fundador da Starfish Association, organização sem fins lucrativos dedicada à conscientização sobre o HIV/Aids e ao suporte de pessoas portadoras do vírus, em especial, gestantes e crianças.

