Pagode, forró e sertanejo agitam Garota Vip Manaus

Manaus- Com o slogan ‘Só os fortes entendem’, o Garota Vip Manaus só tem hora para começar e segue até o dia amanhecer. Gustavo Mioto, Simone e Simaria, Dilsinho e o anfitrião da festa, Wesley Safadão sobem ao palco da Arena da Amazônia no próximo dia 10 de agosto.



O paulista de Votuporanga, Gustavo Mioto pisa no palco do evento na capital amazonense pela primeira vez e vai apresentar grandes sucessos como ‘Anti-amor’, ‘Coladinha em mim’ e ‘Solteiro não trai’, além de novos sucessos do EP ‘Pé na areia’. Desde 2007 colocando a música como uma de suas prioridades, só 10 anos depois, Gustavo viu a carreira ser consolidada, posicionando-se, inclusive, em 1º lugar na Hot 100 da Billboard Brasil com a canção ‘Relógios’.

Conquistando o país com as suas canções, muitas autorais, e com seu carisma e performance no palco, o pagodeiro Dilsinho também estreia no palco do Garota VIP Manaus.

O segundo semestre de 2018, Dilsinho recebeu disco de ouro da sua gravadora Sony Music pela conquista de mais 432 milhões de streams, incluindo vídeos e áudios. O álbum ‘O Cara Certo’ rendeu ao cantor disco de ouro, as músicas ‘Trovão’ e ‘Cansei de Farra’ são single de platina e ‘Refém’ é platina duplo. O sucesso ‘Piquinique’ ganhou single de ouro e canção ‘12 Horas’, já é single de platina.

Em setembro de 2018, com ingressos esgotados e fãs dormindo na fila, a gravação do projeto “Terra do Nunca”. Essa é a mensagem principal do projeto que Dilsinho irá levar para o Brasil inteiro: Acredite nos seus sonhos! Dilsinho deu o tom da mensagem por meio da concretização do seu próprio sonho: estar ali, no palco, cantando para milhares de fãs, amigos e familiares.

“A gravação foi uma noite inesquecível e especial. O projeto ‘Terra do Nunca’ é a realização de um sonho meu e dos meus fãs. A energia da gravação é algo inexplicável, estávamos realizando um grande sonho naquele momento, recebendo fãs, amigos, família, artistas e todos eles fazem parte do sucesso que estamos conquistando ao longo dos anos”, comemora Dilsinho.

Acostumadas a arrastar uma legião de fãs ao som das suas músicas, as irmãs baianas Simone e Simaria voltam a estrelar no palco do Garota VIP. Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais (Facebook e Instagram), hoje, elas realizam um sonho de infância. De origem humilde, ainda na adolescência entraram no cenário artístico, sendo atualmente um dos principais nomes da música brasileira.

O atual álbum da dupla ‘Aperte o play’ foi gravado no final de 2017, em São Paulo, e está disponível em todas as plataformas digitais. Uma das canções que ‘grudou’ feito chiclete na mente do público foi ‘Qualidade de vida’, que fala sobre a superação de um término de relacionamento amoroso. Com um ritmo para lá de contagiante e letra bem animada, uma das assinaturas da música leva o nome de Simaria.

“A música ainda não estava nem pronta e eu já imaginava a Lud cantando com a gente. Essa música tem a energia dela, é alto astral e o público amou”, contou a cantora. “Esse último trabalho é um presente aos nossos fãs. Esperamos que, em Manaus, possamos cantar juntos e espalhar alegria no Garota Vip”, completou Simone.

E, para encerrar o evento, nada menos que o dono da festa: Wesley Safadão. O cantor, que dispensa apresentações, tem uma série de eventos que leva sua assinatura. Para ele Manaus é a cara do Garota VIP.

“A festa é para quem tem energia de sobra, por isso o ‘só os fortes entendem’. Eu entro com hora marcada e vou até o limite do meu público. Mas, Manaus tem uma energia tão surreal que é impossível acompanhar”, disse o cantor, rindo, lembrando que passava das 7h da manhã do domingo quando a festa foi encerrada na cidade, no ano anterior.

