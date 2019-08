Vídeo: Amazon Kpop acontece neste domingo em Manaus

A cultura coreana é celebrada entre os jovens no AM | Foto: Douglas Savi

Manaus- Na tarde desta sexta-feira (26) as organizadoras do evento Amazon Kpop que acontece neste domingo (28), em Manaus, concederam entrevista ao programa "Revista WEB News", na TV WEB do Portal Em Tempo, apresentado pela jornalista Ayda Rodrigues e contaram as novidades do evento.

O Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio, nos horários das 9h às 18h, será palco do evento. A entrada é gratuita, mas a organização está coletando a doação de 1 kg de alimento não perecível para doação a instituições de caridade.



Na sua quinta edição, o Amazon Kpop celebra a cultura coreana, muito apreciada pelos jovens e adolescentes na atualidade. Segundo as organizadoras Suzy Melo e Caroline Roque, haverá concurso cover de kpop, com premiação em dinheiro e pratos típicos da Coreia. Na programação haverá também apresentações de dança tradicional coreana e Taekwondo, estandes com produtos e sorteios de brindes para os participantes.

As organizadoras informaram ainda que para grupos que desejam participar do concurso cover, as inscrições estarão abertas até o dia do evento.

A festa coreana em Manaus é uma das mais esperadas pelos kpoppers e trata-se de uma organização da Associação Coreana do Amazonas, com o apoio da Embaixada da República da Coreia.

