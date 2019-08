Dedé Santana é a atração do Ramito Circo, neste sábado e domingo

Dedá já foi palhaço, acrobata, trapezista e chegou até a fazer o “Globo da Morte” | Foto: Divulgação

Manaus - Dedé Santana será a atração especial neste sábado e domingo (27 e 28) do espetáculo do Ramito Circo, instalado no Amazonas Shopping. As sessões acontecem no sábado (27) às 18h e 20h30, e no domingo (28) às 15h30, 18h e 20h30.



Além da apresentação de Dedé Santana, o público poderá conferir shows de trapezistas, mágico, acrobatas, malabaristas e globo da morte, entre outras atrações. Junto com os palhaços do circo, o artista promete divertir os espectadores com piadas e brincadeiras.

Vida no circo

Filho de palhaço com contorcionista, Dedé Santana foi criado no circo. Com apenas três meses de vida, se apresentou pela primeira vez, no colo de sua mãe. Como artista de circo, ele já foi palhaço, acrobata, trapezista e chegou até a fazer o “Globo da Morte”.

No início da década de 60, Dedé, ainda jovem, foi para o Rio de Janeiro tentar carreira no cinema. Como não conseguiu a tão almejada vaga, acabou aceitando um emprego de faxineiro em um teatro. Logo passou a trabalhar de contrarregra e, certo dia, o ator principal de uma peça faltou e não havia ninguém para substituí-lo. Como ele havia comentado que já havia trabalhado em circo, o diretor acabou escalando-o para que tentasse interpretar o personagem. Sua atuação foi considerada excelente e fez com que ele se tornasse fixo no espetáculo.

À convite do comediante Arnaud Rodrigues, participou de programas na extinta TV Tupi. Na década de 1970, começou a fazer o programa de maior sucesso de sua carreira, Os Trapalhões. Ele atuava ao lado de Didi, Zacarias e Mussum. Além do programa, os quatro estrelaram diversos filmes.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Quer fazer cultura no Amazonas? Inscrições abertas nos espaços da SEC

Pagode, forró e sertanejo agitam Garota Vip Manaus