Mês de julho encerra com 17 festivais folclóricos nos bairros

Manaus - A programação dos Festivais Folclóricos nos Bairros continua com mais seis festivais estreando seus arraiais neste último fim de semana de julho. No total, de sexta-feira (26) até domingo (28), serão 17 festividades ocorrendo em diferentes bairros da cidade, com entrada gratuita. O público poderá prestigiar a apresentação de grupos de dança, além de saborear guloseimas julinas e levar a criançada para os brinquedos.

Os eventos que iniciam neste fim de semana são o Festival Folclórico da rua Chaves Ribeiro, 15º Festival Folclórico do Parque São Pedro, 33º Festival Folclórico do Zumbi I, Festival da rua 10, Arraial da Comunidade de Santa Edwiges e 26º Festival Folclórico da rua Boa Sorte.

