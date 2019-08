Marcella Bártholo estreará novo show no Passo a Paço

Marcella Bártholo fará show no Passo a Paço em comemoração ao aniversário de 350 anos da Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Com apresentação marcada para o dia 8 de setembro no festival “Passo a Paço”, evento que comemora os 350 anos da capital, a cantora Marcella Bártholo está preparando um show emocionante, animado e de setlist eclético. É o que afirma a artista, que mora no Rio de Janeiro e concilia uma agenda de ensaios para musicais com estreias até setembro. Ela virá a Manaus especialmente para a apresentação.

Marcella vai integrar o line-up do “Passinho”, palco a ser montado no Coreto da Praça Dom Pedro II, com show previsto para começar às 17h40 e ir até às 19h. O espaço foi pensado para o lazer e segurança de crianças, público fiel de Marcella. Segundo ela, o convite para fazer parte do time de apresentações veio da Prefeitura de Manaus.

Cumprindo agenda apertada de ensaios para quatro espetáculos no Rio de Janeiro, onde em todos possui papel de destaque, Marcella disse que não vai medir esforços para fazer uma grande apresentação na cidade natal. Ela adianta que fará o show em Manaus com a presença de banda ao vivo composta por quatro músicos e bailarinos.



O diretor de eventos da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Dyego Monzaho, explica que um dos objetivos do Passo a Paço é valorizar artistas que trabalham o ano todo de forma independente. Sabendo disso, Monzaho pontua que Marcella amadureceu como artista e vem alcançando resultados na carreira musical.



