Parque Estadual recebe atividades gratuitas da Virada Sustentável

Manaus- O Parque Estadual Sumaúma abrirá as portas, neste fim de semana, para a Virada Sustentável 2019, o maior festival de sustentabilidade da América Latina. No sábado (27) e domingo (28), das 8h às 17h, a unidade de conservação estadual localizada na Cidade Nova, zona norte de Manaus, contará com extensa programação gratuita promovida pelo evento.

Durante os dois dias de evento, o parque gerenciado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) contará com oficina de pintura para crianças, biotrilhas, exposição de materiais reciclados, oficina lúdica com crianças, ginástica laboral, fit dance zumba e exposição de plantas medicinais. Integram a programação também apresentação do Projeto “Cantando e Contando História”, treinamento para o uso do aplicativo Meu Ambiente, oficina de compostagem, dança da terceira idade, terapia comunitária, oficina de meliponicultura e apicultura, show musical “Homem Passarinho” e capoeira.

Um dos destaques será a palestra “Aspectos da História Natural de Saguinus bicolor”, sobre o sauim-de-coleira, primata ameaçada de extinção que tem como um dos refúgios o Parque Estadual Sumaúma. Será promovida também uma apresentação de teatro sobre a Lenda do Curupira, figura do folclore brasileiro que tem a missão de proteger as florestas.

A Virada Sustentável promove a articulação entre pessoas, grupos e instituições públicas e privadas, que têm em comum o objetivo de engajar a população para a transformação da cidade, concretizando ações que garantam um futuro melhor para o planeta.

Toda a programação é construída de forma colaborativa, em conjunto com a sociedade, oferecendo ao público a oportunidade de participar de uma série de atividades gratuitas, tais como oficinas, exposições, shows, debates, palestras, intervenções artísticas, entre outras.

A quinta edição da Virada Sustentável Manaus, via Lei de Incentivo à Cultura, tem patrocínio da Uber Eats, Bemol e CMPC, copatrocínio da Liberty Seguros e parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Além disso, possui colaboração da Whirlpool, Honda, Votorantim, Grupo Martins/IAMAR, World Animal Protection, Instituto Sabin, Shopping Manaus Via Norte, Armor Brasil, Local Hostel Manaus, Local Hostel Figueiredo, Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Sema, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Agência Oto e Up Comunicação Inteligente.

É uma correalização do Instituto Virada Sustentável e Fundação Amazonas Sustentável (FAS), e realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.

