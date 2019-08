Amazon Kpop agita centro de convivência neste domingo (28)

A cultura coreana vai agitar o Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, zona Oeste da cidade de Manaus, ao longo deste domingo (28). Isto porque o local contará com a realização de mais uma edição do Amazon Kpop, que este ano também comemora os 60 anos da imigração coreana no Amazonas. O evento ocorre entre as 9h e 18h, com intervalo das 12h as 14h.

Mais de vinte grupos participarão do concurso de danças covers de Kpop na edição deste ano e o grande vencedor leva para casa o prêmio em dinheiro de R$ 2.500 mais um troféu personalizado.

Já os grupos que ficarem entre o segundo e quinto lugar recebem premiações entre R$ 1.600 e R$ 450 mais troféus.

Os grupos que ficarem entre o 6° e 11° também serão premiados e recebem o prêmio em dinheiro de R$ 200.

Além do concurso cover de Kpop, o evento também contará com apresentações de danças tradicionais coreanas e taekwondo e a venda de comidas típicas do país por um preço simbólico de apenas R$ 10.

Quem prestigiar o evento também pode ser premiado, pois, a Samsung que é uma das patrocinadoras do evento, disponibilizou diversos eletrônicos como celulares, tablets e televisores que serão sorteados.

Os interessados em prestigiar o Amazon Kpop devem doar um quilo de alimento não perecível, que posteriormente serão entregues à instituições filantrópicas. Para outras informações, entrar em contato por meio do número (92) 981571005.

