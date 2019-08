Alexandre Pires traz para Manaus o 'Baile do Nêgo Véio’

Alexandre Pires faz sua parada em Manaus com o projeto “Baile do Nêgo Véio”. A apresentação ocorrerá no Copacabana Chopperia, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O samba vai rolar solto com hits que marcaram os anos 90. No próximo dia 4 de setembro, o cantor Alexandre Pires faz sua parada em Manaus com o projeto “Baile do Nêgo Véio”. A apresentação ocorrerá no Copacabana Chopperia, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O show está previsto para iniciar às 21h. E também estará agitando a noite manauara a banda ‘Molejo’ e ‘Vem K Sambar’. A realização é da ap Animação e Produções.

Surge um baile

“O Baile do Nêgo Véio” surgiu a partir de uma conversa com seu empresário. Muitos contratantes pediam um show com sucessos do “Só Para Contrariar” e da sua carreira solo, então o cantor decidiu fazer um show com sucessos dos anos 90, misturando suas músicas com as de outros cantores.

Repertório bem brasileiro

Entre as diversas músicas escolhidas para compor o repertório especial estão Cheia de mania, do Raça Negra; "O canto da Cidade', de Daniela Mercury; 'Domingo', do Só Pra Contrariar, e 'Liberar Geral', do Terra Samba. Músicas consagradas do artista mineiro também fazem parte da festa.

Esta mistura inclui músicas que vão do pagode ao axé, dos hits de bandas que fizeram sucesso com apenas uma música até canções que são sempre lembradas em qualquer reunião de amigos, independente da época. Tudo isso é apresentado em um show de três horas de duração.

Serviço

O que é: Alexandre Pires “Baile do Nêgo Véio”

Data: 4 de setembro (véspera de feriado)

Horário: a partir das 21h

Local: Copacabana Chopperia - Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (Shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma) ou no site www.aloingressos.com.br.

Informações: (92) 99416-7115/ 98183-5359

