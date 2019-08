Fãs viajam o Brasil para ver todos os shows de Sandy e Junior

Um trio de fãs de Sandy & Junior tem chamado a atenção dos ídolos e de outros admiradores da dupla. Os cariocas Erica Fagundes, Léo Torres e Raffa Lima compraram ingressos para todos os shows da turnê "Nossa História" e estão viajando o Brasil desde o início de julho atrás dos cantores, gastando cerca de R$ 15 mil.

Por todas as cidades em que passam, eles recebem pedidos para tirar fotos com outros fãs e até ganham presentes. São reconhecidos nas ruas e alguns fãs até fazem questão de se hospedarem nos mesmos hotéis que eles. O público se identifica com suas histórias e se realiza através de suas aventuras.

Os três amigos contam com um projeto, "Eu Vou Com Sandy e Junior", encabeçado por uma websérie com os bastidores de cada viagem. Os vídeos e os posts do trio de fãs nas redes sociais são acompanhados por milhares de seguidores ávidos por informações tanto sobre os shows quanto sobre as aventuras de Erica, Léo e Raffa.

No episódio mais recente, por exemplo, os três mostraram que o voo deles de Fortaleza para Brasília foi cancelado e que quase perderam o show da dupla. Muita gente se emocionou. Centenas de fãs comentaram que choraram ao vê-los chorando de desespero. Em Salvador, o trio ajudou um garoto que havia levado golpe de cambista e deu um ingresso para ele - outro momento emocionante da websérie. O vlog virou uma espécie de reality show e gerou uma rede de colaboração. O trio tem dois grupos no Whatsapp com 250 membros cada, e diariamente recebe ofertas de ajuda para os próximos destinos.

Sandy e Junior também estão a par. Na estreia da turnê, a dupla gravou um vídeo para o trio: "vemos vocês em todos!". A mãe deles, Noely, segue o perfil do trio no Instagram e já disse que acompanha o que eels postam postam.

Erica, Léo e Raffa são fãs conhecidos dos ídolos. Na adolescência, eram "seguidores" e iam atrás de Sandy & Junior em hotéis, aeroportos, eventos, programas de TV e shows em outras cidades. Agora, adultos, levem isso para outro patamar para relembrar os velhos tempos.

Adolescentes, Erica e Léo já dormiram em rodoviária depois de assistir a um show em São Lourenço, em Minas Gerais, por exemplo. Raffa matava aula toda quinta-feira para ir a São Paulo escondida da mãe ver show da banda do Junior. Erica já seguiu o carro de Sandy e Junior diversas vezes para descobrir o destino final deles.

Raffa e Léo já se hospedaram no mesmo hotel que Sandy e Junior. Léo já entrou de penetra em festa da Globo para ver a dupla. Raffa já fez tatuagem com letra de música e foi ver show com sarampo. Erica e Léo, por sua vez, já viajaram para ver um show da dupla em Muriaé, quando a cidade estava com epidemia de meningite.

*Com informações da assessoria

