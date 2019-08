Rafael Cunha apresenta espetáculo 'Casem, é ótimo!', em Manaus

Manaus - Rafael Cunha chega a Manaus para apresentar o espetáculo “Casem, é ótimo!”, que com muito humor o pernambucano fala sobre como é bom se casar, viver a dois, levar uma vida tranquila com muito amor. O show será no Manaus Plaza Centro de Convenções, neste sábado (3), a partir das 21h.

De um jeito diferente, Rafael traz assuntos ligados ao casamento que todos sabem, mas que ninguém tem coragem de falar. “Minha inspiração sobre os temas abordados vem do meu próprio casamento, das dificuldades que passo e alegrias também”, comenta o humorista.

Os ingressos estão a venda nas lojas Ramsons ou pelo site WWW.shopingressos.com e o valor é a partir de R$54 (meia).

Sobre Rafael Cunha

Nascido em João Pessoa – PB, Rafael Cunha, popularmente conhecido como “Vigarista”, sempre teve humor presente em sua vida. Há pouco mais de um ano, em 2017, postou o primeiro vídeo no instagram, com o tema: “as dificuldades do meu casamento”. Na época com apenas cinco mil seguidores, percebeu uma grande repercussão. A partir daí, começou a postar vários vídeos, principalmente suas famosas pegadinhas, que viralizaram na internet.

Serviço:

Casem, é ótimo

Local: Manaus Plaza Shopping

Data: 01/08/2019

Horário: 21 horas

Ingressos: a partir de R$54 (meia)

Classificação: 14 anos.

