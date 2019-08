Senac leva culinário do Amazonas ao Rio de Janeiro

O evento será no restaurante-escola Senac Downtown | Foto: Divulgação

Manaus- Nesta segunda, (29) e terça-feira, (30), através da Semana de Gastronomia Regional, o Senac AM leva aos cariocas os sabores do Amazonas. O evento será no restaurante-escola Senac Downtown, na cidade do Rio de Janeiro.

Serão servidos pratos amazonenses como costelinha de tambaqui, caldo de piranha, caldinho de tucupi com camarão e jambu, salada manauara, salada caesar amazônica, cuscuz amazônico, molho pesto de jambu, surubim grelhado com crosta de tapioca, tambaqui em banda assado com lascas de castanhas e ervas, pudim de cumaru, pudim de tapioca, pavê de cupuaçu com chocolate light, entre outros.

Um dos responsáveis pelo cardápio, o chefe de cozinha Naifon Silva de Lima explica que o critério para a escolha das entradas, pratos principais e sobremesas foi utilizar alimentos que possuem identidade forte com a região, como o tucupi, açaí, castanha e buriti. "Pegamos esses alimentos e fizemos uma fusão/combinação com peixes. Por exemplo, moqueca manauara (pirarucu grelhado no leite da castanha), minipães de pupunha, açaí, a ricota de tucumã trufada com a geleia de cupuaçu e os demais pratos. Juntamos esses alimentos regionais e buscamos harmonizá-los nos pratos", saliente o chefe de cozinha. O cardápio também é assinado pelo chef amazonense Michel Brito.

Para a gerente do Centro de Turismo e Hospitalidade do Senac AM, Alessandra Ramos, umas das principais caraterísticas do evento será a disseminação gastronômica cultural Amazônica no Rio de Janeiro bem como a fusão de sabores típicos regionais com a culinária tradicional.

*Com informações da assessoria

