Livro infantojuvenil sobre sustentabilidade é lançado em Manaus

Manaus - Lançado na Virada Sustentável, no último fim de semana, o livro "SustentaMundo - Viagem Amazônica", da escritora e ilustradora Gabriela Briosch, conta a história da personagem GabyGaby que realiza o sonho de visitar os tios em Manaus e conhecer a maior floresta tropical do mundo. O objetivo do livro é, através do olhar da personagem, estimular o leitor a refletir sobre assuntos ligados diretamente ao meio ambiente, à sustentabilidade e ao turismo comunitário.



O lançamento contou ainda com atividades voltadas para as crianças, como roda de contação de histórias com músicas autorais da protagonista do livro. O público teve acesso exclusivo ao conteúdo do livro, que será lançado também em São Paulo e na Bahia até o final de agosto.

Gabriela, que trabalha com escrita e ilustração desde a década de 80, possui uma extensa série de publicações que atendem desde o público infantil a terceira idade. A autora já publicou livros que tratam temáticas infantis, ou como a própria autora define livros que tratam o "mundo interno das crianças", comportamento, percepções e sentimentos. Assim como também livros sobre meditação e espiritualidade.

O lançamento aconteceu no Parque Estadual Sumaúma, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. | Foto: Divulgação

Com formação em Artes Visuais, Gabriela já publicou trabalhos como "Feminina por Natureza" e fez parte também da Revista Laranja Original, publicação que reuniu contos de ficção de vários escritores brasileiros.

Apesar de já ter publicado livros sobre meio ambiente, Gabriela contou em entrevista ao EM TEMPO que esse é o primeiro livro que uniu temas infantis com conscientização do meio ambiente e sustentabilidade na região amazônica.

A autora planeja publicar mais três livros no próximo ano, onde continuará com a personagem GabyGaby explorando regiões brasileiras com uma abordagem sustentável. Gabriela ainda possui um projeto de animação live-action contendo 21 episódios que contam histórias da personagem na região amazônica, porém a autora ainda está procurando patrocínio.

Gabriela tem formação em Artes Visuais | Foto: Sérgio Adriano

Em sua quarta visita à capital amazonense, a autora demonstra estar muito grata a recepção principalmente das crianças manauaras.

"A recepção foi ótima. Estou saindo daqui muito alegre e agradecida ao povo de Manaus. O lançamento superou as expectativas. Quando escrevi o livro, a personagem GabyGaby, que não é do Amazonas, tem uma suposição fantasiosa, como a maioria dos brasileiros, sobre o que é a Amazônia. Muitos professores gostaram de como foi abordado e as crianças ficaram contentes de verem sua região sendo representada no livro. Ver tudo isso me deixa muito feliz", contou Gabriela.

A autora possui um extenso trabalho de escrita e ilustração para diversos públicos | Foto: Sérgio Adriano

O livro possui selo FSC – papel misto produzido a partir de fontes responsáveis – e pode ser baixado em 3 idiomas gratuitamente pelo site www.sustentamundo.net . É idealizado pelo Ministério da Cidadania por meio da Lei do Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio da Via Quatro, BahiaGás e Governo do Estado da Bahia. Também tem o apoio da Fundação Amazonas Sustentável (FAS Amazonas) e das Secretarias da Educação de Ilhéus e Itabuna.

