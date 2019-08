Fãs celebram 'Potterday' em Manaus

Manaus - Fãs do bruxo Harry Potter vão poder ficar mais próximos do universo mágico de Hogwarts nesta quarta-feira (31). O Manaus Plaza Shopping vai receber o "Potterday, a magia não acaba!" que contará com brincadeiras e bate-papo.

Com início às 18h, a programação é gratuita para bruxos e “trouxas” (termo utilizado para aqueles que não são bruxos), e para participar das brincadeiras, basta fazer a inscrição no local. E os 20 primeiros que chegarem ao evento, ganharão um brinde especial.

Entre as brincadeiras estão: Quizz Bruxo, Bolsa da Hermione, Riddikulus, Caça ao Dobby, Lógica Bruxa e outros, além de fazer sorteios de brindes, bate-papo e festejar com um bolo temático o 39º aniversário de Harry Potter.

Todas as atividades serão realizadas na praça de alimentação do centro de compras. A organização é do PotterDay Manaus com parceria do Geek One, Manaus Nerd, Caldeirão Saltitante, Carollivaras e Los Cuadros.

Harry Potter é um fenômeno atemporal que até hoje atrai milhares de novos leitores. Traduzida para 79 idiomas as obras que juntas são consideradas a série de livros mais influente da cultura pop, já vendeu mais de 450 milhões de exemplares em 22 anos, desde que foi lançada em 1997.

Leia mais:

Rafael Cunha apresenta espetáculo 'Casem, é ótimo!', em Manaus

Senac leva culinário do Amazonas ao Rio de Janeiro