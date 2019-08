Deadpool 3 é confirmado e deve introduzir os X-Men na Fase 5 do MCU

O presidente da Marvel anunciou a sequência de Deadpool | Foto: Divulgação

O CEO do Marvel Studios, Kevin Feige, deixou todo mundo curioso ao dizer que “não teve tempo para falar do Quarteto Fantástico e sobre mutantes” ao final da apresentação na International Comic-Con: San Diego. Todo mundo espera que ele vá falar sobre a “Fase 5” do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) no evento bienal da Disney, o D23, que acontece entre os dias 23 e 25 de agosto.



Mas o ator Ryan Reynolds já parece ter “confirmado” Deadpool 3 antes mesmo do anúncio oficial. Ele postou ontem em seu Instagram um quadro com “teoria da conspiração” com várias fotos de famosos e até mesmo citou “Fase 5” na postagem.

No quadro aparecem o criador de Deadpool, Rob Liefield, e vários outros artistas, incluindo sua esposa, Blake Lively, e o eterno Wolverine, Hugh Jackman. Embora muita gente ache que sejam pistas, deve se tratar mesmo de brincadeira e o mais importante está mesmo na mensagem da publicação.

Kevin Feige já havia adiantado anteriormente que Deadpool continuaria sendo produzido da mesma forma, para maiores de idade, e na própria Comic-Con disse isso mais uma vez, confirmando também que ele faz parte do “pacote” X-Men que pretende utilizar.

Deadpool deve ser o primeiro da família X-Men no MCU

O D23 deve ter grandes novidades sobre as animações da Pixar, os próximos Star Wars e, claro, os filmes do Marvel Studios. A apresentação deve ser bem mais curta que na Comic-Con, provavelmente 30 minutos.

Muitos esperam que as atenções estejam voltadas para Pantera Negra 2, provavelmente com Namor como antagonista, e Capitã Marvel 2, que pode ter sua própria “mini Invasão Secreta" junto a Guerra Kree-Skrull.

Vai sobrar pouco tempo para Blade e seria até injusto introduzir o Quarteto Fantástico e os X-Men como “coadjuvantes” da festa. Então, é bem possível que Deadpool 3 seja confirmado como o primeiro mutante a fazer parte do MCU. Isso seria interessante, porque com esse longa saberíamos mais como é que o Marvel Studios vai explicar a presença dos Filhos do Átomo nesse universo em andamento.

