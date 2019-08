Gosta de stand up comedy? Manaus ganha primeira casa de humor

Manaus - Os amantes de stand up comedy terão um local exclusivo como opção de diversão em Manaus. Inaugura nesta terça-feira (30), na rua João Avelino, nº 20, no São Jorge, "Humor de Terceira", primeira casa de shows da cidade voltada exclusivamente para a comédia.

Com funcionamento às terças-feiras, o cliente poderá desfrutar de três comediantes por noite. Um deles é o "MC", nome dado ao mestre de cerimônia. A missão dele é não deixa o público esfriar nas pausas entre as apresentações.

Os nomes que se apresentam na primeira noite são: Thiago Ribeiro (MC), Roger Siqueira e Diego Miranda. "A pretensão da casa é trazer pelo menos um artista nacional a cada mês", conta Caio.

"O projeto é um produto regional, com a intenção de dar valor ao cenário local. A expectativa é a melhor possível. Manaus não tinha uma casa com estrutura e temática voltada exclusivamente para o humor, existem casas que abrem espaço para que os humoristas possam mostrar o trabalho, mas não são dedicadas ao seguimento. A Humor de Terceira tem tudo para ser a melhor casa de humor de Manaus", garante Caio Túlio 31, um dos proprietários da casa.

"Humor de Terceira" fica localizada no bairro São Jorge | Foto: Lucas Silva

Paixão antiga

Caio Túlio conta que é um grande consumidor de comédia stand up. Ele sempre aproveita as viagens com a família para conhecer casas de humor pelo Brasil. "O Humor de Terceira foi idealizado por mim, mas tomou uma força maior com a chegada do meu amigo e sócio Rodrigo Petillo", conta. Os sócios se conheceram trabalhando em eventos. Rodrigo também é DJ e atua há mais de 25 anos em Manaus.

Humor com selo amazonense

"É um prazer fazer parte da inauguração do Humor de Terceira. O cenário da comédia vem se expandindo bastante em Manaus", afirma Diego Miranda, 26, que será uma das primeiras atrações da casa. "Estou feliz por darem prioridade para os artistas locais na inauguração".

Ele conta que mais ou menos cinco meses atrás, a média de público dos shows era de 25 a 30 pessoas. Atualmente, ele precisa até abrir sessão extra para atender todos os interessados.

Diego é um dos artistas locais que têm colaborado para a expansão da comédia amazonense. Ele faz parte do grupo "Humor no Balde", com Roger Siqueira e Júnior Santos. Juntos estão levando o projeto para municípios do interior.

Ambiente da "Humor de Terceira" | Foto: Lucas Silva

No interior, a recepção do público é boa, ainda que o humor de cara limpa não seja muito popular na região. O trio conta que já ouviu elogios como "é melhor do que o palhaço que veio semana passada".

Profissionalmente, Diego trabalha na comédia há apenas oito meses. Ele sempre foi o mais engraçado da família e se destacava desde pequeno pelo talento. Quando começou tinha como referência os amigos que hoje estão com ele no "Humor no Balde".

Uma das suas referências era o comediante Roger Siqueira, 25, que também estará na inauguração da casa. O humorista começou a atuar profissionalmente há três anos.

Diego Miranda sempre foi o mais engraçado da família | Foto: Divulgação

Ele conta que conheceu o stand up no mesmo período em que estava cursando Publicidade e Propaganda. "Assisti o show de um comediante, Jonathan Nemer, e pensei: poxa, eu consigo fazer isso", a partir de então passei a pesquisar mais. Dediquei um ano exclusivamente para estudar e escrever comédia, até iniciar oficialmente. "Foi um processo de lapidação demorado", conta.

Show na garagem de casa

Nascido em Mauá (SP), o MC da casa de humor, Thiago Ribeiro, iniciou há dois anos e meio na carreira artística e tem se destacado no mercado regional.

Ele conta que o primeiro show foi na garagem de sua casa, onde construiu o próprio palco com paletes, alugou mesas e cadeiras, comprou 20 pizzas, 10 refrigerantes e convidou amigos e parentes, realizando assim um sonho.

Além do "Humor de Terceira", Thiago promove um de seus projetos chamado “Thiago Ribeiro e seus Parças” onde ele traz para o cenário amazonense seus amigos comediantes de todo o país.

Thiago Ribeiro será o MC da casa | Foto: Divulgação

"Ser MC da casa é de extrema importância na minha carreira, pois existem outros grandes humoristas que também poderia fazer com excelência esta função, porém dentre todos eu fui o escolhido pelos sócios proprietários,", relata.

Um caso semelhante

O caminho trilhado hoje pelos comediantes amazonenses é bem semelhante aos pioneiros do stand up em Belém do Pará. Victor Camejo, Rominho Braga, Osmar Campbell e Murilo Couto formam o "Em Pé na Rede", primeiro grupo de comédia do Norte do país a ganhar grande relevância nacional.

Fundado em 2008, o grupo começou a fazer comédia sem ter referências regionais, se apresentando no Clube da Piada, casa de humor da capital belenense. Hoje em dia, o grupo tem sua base em São Paulo.

Roger Siqueira começou atuar profissionalmente há três anos | Foto: Divulgação/Porão do Alemão

Serviço:

Com capacidade total para receber 100 pessoas, a casa funcionará todas as terças-feiras - daí a origem do nome -, em horário e estilo happy hour, das 19h às 23h30, na Rua João Avelino, nº 20 São Jorge - Vila Militar.

Os clientes poderão escolher entre três tipos de passaporte:

- Entrada individual, R$ 30,00, sem buffet;

- Entrada individual, R$38,00, com buffet de massas livre;

- Entradas casal, R$75,00, com buffet de massas livre.

A cozinha também irá funcionar com iscas e sanduíche artesanal.

