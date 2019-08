'Espalha Emoção' é campeão do 16º Festival Folclórico do Mocambo

O Boi bumbá "Espalha Emoção" foi o campeão do 16º Festival Folclórico do Mocambo do Arari, realizado entre os dias 26 a 28 de julho na localidade amazonense, que fica de 4 a 5 horas de barco da sede de Parintins | Foto: Divulgação

Parintins - O Boi bumbá "Espalha Emoção" foi o campeão do 16º Festival Folclórico do Mocambo do Arari, realizado entre os dias 26 a 28 de julho na localidade amazonense, que fica de 4 a 5 horas de barco da sede de Parintins. Entre os pássaros o campeão foi o Jaçanã, enquanto a disputa entre as quadrilhas teve a Peti na Roça como a grande vencedora do ano.

Os campeões foram conhecidos na manhã desta segunda-feira (29), após leitura das notas dos jurados, realizada pela comissão organizadora do evento e Associação das Tradições Culturais do Mocambo do Arari (Atracamar), no Mocambódromo. O boi Espalha Emoção, sagrou-se bicampeão, com 835.9 pontos, contra 834.9 do Touro Branco.

O Bumbá, das cores amarela e branca, defendeu a temática "Vigésima Evolução" que contou a história de 20 anos de fundação do boi na agrovila do Mocambo do Arari, e destacou as manifestações culturais da Amazônia. | Foto: Divulgação

O Bumbá, das cores amarela e branca, defendeu a temática "Vigésima Evolução" que contou a história de 20 anos de fundação do boi na agrovila do Mocambo do Arari, e destacou as manifestações culturais da Amazônia.



Pássaros

Entre os pássaros, o Jaçanã das cores laranja e preto foi o vencedor, com 754.4, contra 751.2 do pássaro Pavão Misterioso. Esse ano o grupo levou para a arena o tema "Somos todos Amazônia". O pássaro que veio do município de Maués e se perpetuou na região, chamou atenção para a preservação da flora e fauna da floresta Amazônica e fez o convite a todos a pensarem no bem estar da floresta.

Quadrilha

Tradicional no festival do Mocambo, a quadrilha Peti na Roça, das cores laranja e branca, tornou-se bicampeã, com o tema "Duas na nações, duas tradições e um só amor" que exaltava os bumbás que fazem parte do festival do Mocambo, Espalha Emoção e Touro Branco, como bandeiras que chamam atenção para as tradições do Mocambo do Arari, sendo grandes vitrines, das crenças e do trabalho dos Mocambenses. Na pontuação geral ficou Peti na Roça 278.3 pontos contra 278.1, da quadrilha Unidos do Bairro de Lourdes, estreante no festival.

Deputada Alessandra Campelo destaca sucesso do Festival



Na Assembleia Legislativa do Amazonas, a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) destacou o sucesso que foi o 16º Festival Folclórico do Distrito do Mocambo do Arari.

Para a deputada, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), apoiar a cultura parintinense é uma das contribuições do seu mandato aos moradores da Ilha Tupinambarana, sejam eles da sede ou das comunidades rurais e ribeirinhas. A deputada destacou que direcionou verba para a realização da festa.

" “Este ano o nosso mandato destinou mais de R$ 1 milhão para Parintins e a cultura é um dos segmentos beneficiados, pois é um setor de gera emprego, renda, além de fomentar o turismo de eventos no Estado. Parabenizo todos os organizadores do Festival Folclórico do Mocambo, as agremiações e a Prefeitura de Parintins que trabalharam pela realização da festa durante os três dias”. " Alessandra Campêlo, Deputada Estadual

