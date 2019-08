Vídeo: o que acontece em Manaus quando a noite cai?

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Manaus, uma das capitais mais agitadas do Norte do Brasil, assim como toda metrópole, não dorme. Quando a noite cai, há opções para todos os gostos, baladas, restaurantes e praças ao ar livre.

A praça do Conjunto habitacional Flamanal, bairro Planalto, é uma das opções da zona Centro-Oeste.As famílias aproveitam o ambiente e desfrutam de um espaço com geladeiras velhas que viraram estantes personalizadas de uma biblioteca sustentável. Além disso, os moradores fazem questão de cuidar das plantas do local. Na praça ainda é possível realizar exercícios físicos, jogar vôlei, basquete e até praticar a dança.

As praças são opções para o manauara | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Em outras praças na cidade, a realidade não é mesma. A praça no bairro Santo Antônio, zona oeste da cidade é um lugar deserto é frequentado apenas por usuários de drogas. Na praça, não é difícil encontrar indícios que apontem a presença de facções criminosas.

Há várias opções na noite manauara, enquanto uns preferem se exercitar, outros acham mais divertido ir para os bares.

No centro da cidade, as calçadas ficam tomadas por mesas e cadeiras, uma opção para acompanhar os jogos de futebol ou lutas, além de bebericar um drink e saborear tira-gostos ou pratos típicos.

| Autor: Waldir Adriano e William Souza/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira

