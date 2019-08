Giovanna e Bruno Gagliasso publicam primeiras fotos do filho Bless

O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso usou suas redes sociais nesta terça (30) para publicar as primeiras imagens ao lado do filho Bless. O menino nasceu no Malawi e tem 4 anos.

"Família feliz e transbordando de amor. Bless chegou em casa!", escreveu a atriz. Além do garoto, os atores são pais de Titi, de 6 anos.

A publicação com as primeiras fotos de Bless recebeu diversos comentários carinhosos de personalidades, como Sabrina Sato, Fernanda Gentil, Preta Gil Tatá Werneck e Ivete Sangalo.

