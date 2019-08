Largo São Sebastião será palco do 'Malaba Jam Festival' no sábado (3)

Manaus- A sétima edição do “Malaba Jam Festival” que homenageia o músico Rafael Derzi, vítima de leucemia em 2013 volta ao Largo de São Sebastião no próximo sábado (3). O evento, que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), terá programação gratuita a partir das 16h, com shows das bandas Casa de Caba, Cabocrioulo, Platinados, Johnny Jack Mesclado e Alaídenegão, além dos DJs Kimo e Tubarão.

Durante o evento serão arrecadados alimentos para o Grupo de Apoio Raio de Sol, que beneficia, com cestas básicas e apoio social, psicológico e pedagógico, portadores de doenças no sangue e vulnerabilidade social em tratamento na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), a maioria do interior do Amazonas.

Segundo a produtora Lane Lima, os fãs das bandas terão um papel importante na angariação dos donativos. “Esse é um dos pontos altos do evento, a participação do público. Sempre pensamos em como aumentar o engajamento das pessoas em troca de uma grande celebração da vida, de graça e com grandes artistas”, afirma.

O público pode doar itens que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar, lata de leite em pó integral e complemento alimentar; além de fraldas descartáveis.

As entregas também podem ser feitas diretamente ao Raio de Sol, no Bloco E do Hemoam, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo contato (92) 3655-0255.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Gosta de stand up comedy? Manaus ganha primeira casa de humor