Teatro da Instalação recebe espetáculo ‘Estrangeiro’ nesta quinta (1º)

Em comemoração a um ano de trabalhos do Coletivo de Pesquisa em Artes da Cena Erva Daninha, o espetáculo “Estrangeiro” terá uma apresentação gratuita nesta quinta-feira (1º), às 19h03, no Teatro da Instalação, localizado na Rua Frei José dos Inocentes, s/n, no Centro de Manaus.

Durante um ano de processo, os atores puderam mergulhar na narrativa do estrangeiro, ou o estranho, se inspirando em obras clássicas, como “Um Bonde Chamado Desejo”, de Tennessee Williams, e em textos de escritores brasileiros, como “A Cidade Ilhada”, do amazonense Milton Hatoum, até o contato com histórias reais de pessoas que vivem nas ruas de Manaus.



A montagem é fruto de pesquisa realizada pelos artistas do Coletivo Erva Daninha, e a direção do espetáculo fica a cargo de Paulo Tiago. “Nessa apresentação, queremos transmitir a ideia de que é possível, sim, continuar a fazer teatro e temos a capacidade de reunir pessoas e estabelecer um coletivo para trabalhar, partilhar, invadir um ao outro nessa relação, no sentido de se conhecer, sair da caixinha e experimentar novas formas, viver a vida a partir de outras perspectivas”, disse o diretor.



O projeto reúne estudantes de áreas como design, psicologia, artes visuais, arquitetura, teatro e dança, que se reúnem de forma independente para fortalecer as artes da cena em Manaus. “Será disponibilizada uma caixa de fundos para que consigamos manter o trabalho e continuar produzindo eventos culturais como este espetáculo. O público pode contribuir à sua maneira. Esta é uma ação de cultura e cidadania, onde quem contribui está ganhando arte”, finalizou Paulo.



“Estrangeiro” é dirigido por Paulo Tiago, que também atua no espetáculo, ao lado de Thayná Liartes, Julia Morinaga, André Henrines, Lucas Macedo, Mateus Cardozo, César Britchello, Clara Monteiro e Maiky Neves.



O projeto reúne estudantes de áreas como Design, Psicologia, Artes Visuais, Arquitetura, Teatro e Dança, que se reúnem de forma independente para fortalecer as artes da cena em Manaus. | Foto: Gabriel Ricardo/Divulgação





Serviço: Espetáculo “Estrangeiro”

Data/hora: Dia 1º de agosto, quinta-feira, às 19h

Local: Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro

Entrada: Gratuita

Classificação: 14 anos

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Gosta de stand up comedy? Manaus ganha primeira casa de humor