‘Teias Urbanas’ lança livro com poesias e ilustrações, em Manaus

Transcendendo as atividades de ocupação artística realizadas na capital manauara, o projeto Teias Urbanas, contemplado no edital de Conexões Culturais 2017, promovido pela Prefeitura de Manaus, chega a sua fase final com o lançamento do livro de poesias e ilustrações, “Teias Urbanas”.

O lançamento do livro, que acontecerá no dia 9 de agosto, às 19h, na galeria do Largo de São Sebastião, localizado na rua Costa Azevedo, noCentro, reúne 23 poesias e 20 ilustrações, entre inéditas e já publicadas.

Segundo o idealizador e proponente do projeto, Rafael Cesar Corrêa, o livro “Teias Urbanas” nasce de suas inquietações políticas-artísticas e das provocações de dois de seus amigos, Allan Gomes e Jeorgio Claudino, que juntos encontraram na poesia e nas ilustrações, uma forma de comunicação para se expressar em meio às ferramentas comunicacionais do mundo moderno.

O projeto Teias Urbanas foi contemplado no edital de Conexões Culturais 2017 | Foto: Divulgação / Manauscult

“Teias Urbanas nada mais é que um projeto de ocupação artística na cidade. Além da inspiração da poesia para me expressar, integro neste livro todo o trabalho que realizamos desde o começo do projeto, que tem como ponto de partida a aproximação e a mistura de linguagens artísticas, usando de literatura e ilustrações para compor as intervenções que já estão presentes no dia a dia da cidade, junto com sua paisagem convencional”, pontuou Rafael.

O suporte das ferramentas utilizadas durante o projeto contou com a participação de artistas como Francisco Ricardo, artista visual especializado na técnica do lambe-lambe, e Ingrid Gonçalves. Outra convidada para participar do projeto foi a artista visual e produtora Keila Serruya, que atuou na transformação de um poema em uma ferramenta audiovisual, que pode ser conferida nas redes sociais no projeto.

Artistas visuais especializados na técnica do lambe-lambe participaram do projeto. | Foto: Divulgação / Manauscult

Oficinas

Com o intuito de difundir ações educativas durante a execução do Teias Urbanas, o projeto realizará, ainda, mais duas oficinas de leitura de poesia e criação poética, que acontecerão na próxima sexta-feira, 2/8, em dois horários: 10h às 11h, no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, localizado na avenida Leopoldo Péres, Educandos, e das 15h às 16h, no Instituto de Educação do Amazonas, situado na avenida Ramos Ferreira, 875, Centro.

O projeto contará com a oferta de duas oficinas que acontecerão às sextas-feiras do dia 2 e 9 de agosto. | Foto: Divulgação / Manauscult

Pesquisador da linguagem do palhaço e da performance, Rafael Cesar é formado em História pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e atualmente é professor da rede estadual de ensino do Amazonas. O livro de poesias “A Emoção e os Rastros” foi seu primeiro livro publicado.



Sexta-feira (2) - Oficinas de Leitura de Poesia e Criação Poética

10h às 11h - Ceti Gilberto Mestrinho, localizado na avenida Leopoldo Péres, Educandos

15h às 16h - Instituto de Educação do Amazonas, situado na avenida Ramos Ferreira, 875, Centro

Sexta-feira (9) – Lançamento do livro “Teias Urbanas”

19h – Galeria do Largo de São Sebastião, situada na rua Costa Azevedo, 290, Centro





