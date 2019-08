Shopping em Manaus vai ofertar 'sessão cinema' para pais e filhos

Manaus- Um sábado de lazer com a família, curtindo um bom filme, rodeado de facilidades e sem preocupações. Essa é a experiência que o CineMaterna vai oferecer às famílias em homenagem ao Dia dos Pais, com o Cine Paterna. A sessão acontecerá no dia (17) de agosto, às 12h, na sala VIP da Cinépolis do Shopping Ponta Negra. O filme exibido será escolhido por votação, no Cine Materna . A enquete será aberta com uma semana de antecedência.



A sessão CinePaterna irá trazer toda a infraestrutura necessária para que os pais possam assistir ao filme com todo o conforto. Não vão precisar tirar o olho da tela, já que trocadores ficam disponíveis dentro da sala, abastecidos com fraldas e toalhas umedecidas Babysec para os pequenos (oferecidos gratuitamente).

Além disso, tapetes emborrachados garantem o espaço de diversão para as crianças que já engatinham, e as mães voluntárias completam o conjunto, dando “uma mão” em qualquer necessidade.

Os demais diferenciais da sessão CineMaterna continuam valendo: as salas ficam levemente iluminadas durante a projeção, o ar-condicionado é mais ameno, assim como o volume, para não assustar os bebês.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

‘Quarto Azul’ volta aos palcos de Manaus