Manaus terá sessões gratuitas de filmes de terror; confira!

Os fãs das produções de terror terão uma programação variada e totalmente gratuita, de 5 a 10 de agosto, a partir das 13h, no Teatro Gebes Medeiros, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro. Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), a Mostra Manaus Filme Horror Fantástico terá seis workshops, exibição de seis longas e 41 curtas-metragens do gênero.

Idealizador do evento, o gerente de programação artística do Cineclube de Arte da SEC, Márcio Nascimento, observa que os filmes de terror têm muitos fãs em Manaus e era preciso abrir um espaço para esse público. “É um gênero que mexe com a reação emocional e medos primários das pessoas. Tendo em vista o crescimento das produções e a existência de poucos lugares para elas, tive a ideia de reunir os cineastas locais e realizar essa mostra, abrindo assim uma janela de exibição para produtores nacionais”, explica.



Márcio destaca que o homenageado da Manaus Filme Horror Fantástico é o cineasta capixaba Rodrigo Aragão, que terá suas produções exibidas no evento. “Ele já tem cinco longas e é considerado por muitos o sucessor do Zé do Caixão”, ressalta. “Mangue Negro”, “A Noite do Chupacabras”, “Mar Negro”, “As Fábulas Negras” e “A Mata Negra”, que levam a assinatura de Aragão, serão exibidos de terça a sábado (6 a 10 de agosto), a partir das 18h30. A classificação indicativa é de 16 anos.

Mangue Negro é um filme independente de terror produzido no Brasil em 2008, escrito e dirigido por Rodrigo Aragão | Foto: Divulgação

Também será possível conferir curtas-metragens de cineastas amazonenses e convidados de outros Estados. A exibição das produções de menor tempo de duração acontecerá nos dias 6, 8, 9 e 10 de agosto, das 16h30 às 18h. A classificação indicativa é de 12 anos.



Além dos filmes, a programação inclui workshops sobre maquiagem, trilha sonora, direção de fotografia e produção. As atividades serão realizadas das 13h às 17h e os interessados podem se inscrever no próprio local, das 12h às 13h.



O público também encontrará na Mostra uma decoração temática, stands de camisas, maquiagens de terror, souvenirs, quadrinhos do gênero e ainda uma sala com livros clássicos de terror de escritores nacionais, internacionais e de lendas da região.

Programação

Segunda-feira (05)

13h - Workshop “Direção de Produção Para Filmes de Terror”

Palestrante: Saleyna Borges

Inscrições: 12h às 13h

Classificação indicativa: Livre

Terça-feira (06)

13h – Workshop “Trilha Sonora e Sons Ambientes”

Palestrante: Músico Cesar Lima.

Inscrições: 12h às 13h

Classificação indicativa: Livre

16h30 – Exibição de Curtas Nacionais



“Histeria” (Rummenigge Wilkens), “3 Faces” (Marcio Nascimento), “A Criatura do Novo Milênio” (Tony Lee), “O Bolo” (Wander Luis), “Apenas Superstição” (Alberto Carvalho), “Brechó” (Marcio Nascimento), “Cuspe” (Antonio Carlos Junior), “O Estranho Sem Rosto” (Lucas Martins), “No Escuro” (Max Michel)

Classificação indicativa: 12 anos

18h30 – Exibição de Longa-metragem Nacional – Cineasta Homenageado

“Mangue Negro” (Rodrigo Aragão)

Classificação indicativa: 16 anos

Quarta-feira (7)

13h – Workshop “Direção de Fotografia Para Filmes de Terror”

Palestrante: Arnaldo Bentes

Inscrições: 12h às 13h

Classificação indicativa: Livre

16h30 – Exibição de Longa-metragem Nacional

“Noite Escura da Alma” (Breno Castelo)

Classificação indicativa: 18 anos

18h30 – Exibição de Longa-metragem Nacional – Cineasta Homenageado

“A Noite do Chupacabras” (Rodrigo Aragão)

Classificação indicativa: 16 anos

Quinta-feira (8)

13h – Workshop “Cinema Terror, dos Clássicos ao Cinema Atual”

Palestrante: Ivanildo Pereira

Inscrições: 12h às 13h

Classificação indicativa: Livre

16h30 – Exibição de Curtas Nacionais

“O Homem Alto” (Deborah Haven), “Mom” (Intermediate Class – Junior Rodrigues), “A Pandemia de Versículo” (PulpNix – Andrew Lukas), “Segredos de Hellen” (Higor Matheus), “Consuelo” (Juan Lopes), “Eles Podem Voltar” (Roberto Hade), “O Necromante” (Ricardo Manjaro), “Super 8” (Marcio Nascimento), “2035” (Max Michel), “Visor” (Dan Leal)

Classificação indicativa: 12 anos

18h30 – Exibição de Longa-metragem Nacional – Cineasta Homenageado

“Mar Negro” (Rodrigo Aragão)

Classificação indicativa: 16 anos

Sexta-feira (08)

13h – Workshop “Maquiagem de Efeitos Especiais”

Palestrante: Marcio Nascimento

Inscrições: 12h às 13h

Classificação indicativa: Livre

16h30 – Exibição de Curtas Nacionais



“A Maldição da Santa Casa de Misericórdia” (Jimmy Christian), “Bicho Papão” (Neandro Neo), “Filhos” (Thiago Alencar), “Caras Feias” (Deborah Haven), “Barulhos” (Lucas Martins), “Graduação” (Marcio Nascimento), “O Bilhete” (Deborah Haven), “Ruth Vamos Falar de Medo” (Davi Marinho), “O Boneco” (Deborah Haven), “Wandrak, O Devorador de Almas” (Tony Lee), “Mãe” (Deborah Haven)

Classificação indicativa: 12 anos

18h30 – Exibição de Longa-metragem Nacional – Cineasta Homenageado

“As Fábulas Negras” (Rodrigo Aragão, José Mojica, Joel Caetano, Peter Baiestorf, Marcelo Castanheira)

Classificação indicativa: 16 anos

Sábado (10)

13h – Workshop “Produção Para Filmes de Terror”

Palestrante: Thiago Morais

Inscrições: 12h às 13h

Classificação indicativa: Livre

16h30 – Exibição de Curtas Nacionais

“Kim” (Fernando Henrique), “Alergia” (Hérick João), “O Homem Sombra” (Diego Pinzón), “A Estranha Velha Que Enforcava Cachorros” (Thiago Morais), “A Garota do Lago” (Wagner Santinny), “Chá das Cinco” (Wander Luis), “Entrada Proibida” (Marcio Nascimento), “Estranhos” (Davi Marinho), “Submersos” (Castro Junior), “Green Soul” (Pablo Potter), “Jiupá” (Marcio Nascimento)

Classificação indicativa: 12 anos

18h30 – Exibição de Longa-metragem Nacional – Cineasta Homenageado

“A Mata Negra” (Rodrigo Aragão)

Classificação indicativa: 16 anos

De terça a sábado (6 a 10/08)

Das 13h às 17h – Stands temáticos no Salão Superior do Teatro (camisaria, maquiagem de efeitos, livros & gibis, etc)





