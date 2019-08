Cantor Jorge Dias realiza feijoada beneficente na Compensa

Manaus - O cantor Jorge Dias da Compensa e amigos realizam no domingo (4) uma feijoada beneficente para auxiliar o artista com custos médicos de exames laboratoriais que será submetido. O evento inicia às 11h, no bar Chão de Giz Beer, localizado na avenida Oscar Borel, em frente ao Prato Cidadão da Compensa 2, e custa R$ 10.

Com música, convidados e sorteio de prêmios, a feijoada auxiliará Jorge com os custos de um exame médico particular. “Há treze anos passei por uma cirurgia cardíaca com duas pontes de safena. Fiz um exame e os médicos detectaram uma arritmia, e terei que fazer novos exames que não são oferecidos na rede pública de saúde para verificar as veias do coração. Em média, o exame custa R$ 1.500”, disse o cantor e compositor.

Os prêmios serão sorteados durante o bingo, e os participantes concorrerão a um frango assado (1º prêmio), uma caixinha de cerveja (2º e 3º prêmios), um ventilador (4º prêmio) e um pacote de refrigerante pet de 2L (5º prêmio). Para mais informações, entre em contato com (92) 99235-1027 ou (92) 99484-0813.

Jorge Dias Jorge Dias é cantor, compositor e diretor teatral do Grupo Kally&Cia. Trabalha com produções de eventos e participa anualmente na montagem da Paixão de Cristo da Paróquia Mãe de Misericórdia. Possui um canal no YouTube, Jorge Dias&art, onde mostra suas composições. É morador da Compensa e tem cinco filhos.

