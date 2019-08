The Continental: série vai passar antes dos filmes de John Wick

The Continental, a série de TV spin-off da franquia John Wick, já havia sido anunciado há algum tempo. Agora, durante uma coletiva no press tour da Television Critics Association, Jeffrey Hirsch, diretor de operações do canal Starz, deu mais detalhes sobre ela.

Em termos do período que a série se passa, Hirsch afirmou que se trata de uma prequel:

The Continental vai se passar muito antes na história da franquia. Será uma nova visão sobre The Continental como o hotel e como ele se encaixa na trama de John Wick. É muito antes em termos de tempo.

Além disso, Hirsch afirmou que a série deve estrear apenas depois do quarto filme da franquia, que está previsto para 2021. Ainda não sabemos se Keanu Reeves vai aparecer também em The Continental.

Chris Collins (Sons of Anarchy) será o showrunner. Chad Stahelski, que dirigiu o primeiro John Wick, será um dos produtores. A data de estreia de The Continental não foi revelada, mas deve acontecer em 2021.

