‘Vem Bailar’ convida público a reviver bailes dançantes em Manaus

Manaus- “O projeto Vem Bailar no Sesc surgiu com a ideia de relembrar os grandes bailes dançantes realizados antigamente em Manaus. No entanto, a ideia é proporcionar ao público participante a chance de adquirir novas e felizes memórias”, disse Lisandra.

A professora de dança e coreógrafa do Sesc, Gláucia Sales, destaca os benefícios da dança. “A dança propicia vários benefícios a saúde, dentre elas a socialização. Dançar faz bem para resgatar o convívio entre as pessoas, respeito, além de deixar a pessoa que dança mais feliz. Eventos como esse permitem que os alunos que praticam a modalidade possam praticar o que aprendem nas aulas e interagir com colegas de outras escolas”, conta.

De acordo com a professora, a dinâmica dos bailes, que eram frequentados pela alta sociedade, era dotada de respeito e companheirismo.

“O cavalheiro direcionava-se até a dama, que não estivesse acompanhada, e a convidava para dançar. Ao término da dança, o cavalheiro a acompanhava até o seu lugar. Caso a dama estivesse acompanhada, o cavalheiro pedia permissão ao seu acompanhante, marido ou namorado. E dessa forma o baile se dava até o final”, relembra.

Conforme o setor de Esporte e Recreação do Sesc AM, na nova roupagem dos bailes dançantes idealizados pela instituição, o acesso é democrático e será possível encontrar pessoas de todas as idades, desde que haja disponibilidade para a dança.

Escolas participantes

O Vem Bailar no Sesc contará com a participação de escolas e grupos de Dança de Salão de Manaus, os destaques são: Balance Studio (Nani Rodrigues); Rosas Dança de Salão (Marcos Vinícius); Empire (Tiago e Irina); Arte da Dança (Paulo Júnior; Os professores Enderson Silva, Agno Encarnação e Deborah Tabosa; Conexão de Dança (Cláudio Marques e Bel Silva); Milonga Manaus (Hader Fonseca e Douglas Rosa).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Cantor Jorge Dias realiza feijoada beneficente na Compensa