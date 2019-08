Gustavo Mioto se apresenta pela primeira vez no 'Garota VIP Manaus'

Manaus - Dono do sucesso "Impressionando os Anjos", que tem mais de 68 milhões de visualizações no YouTube, o sertanejo Gustavo Mioto se apresenta pela primeira em Manaus no "Garota VIP 2019", no dia 10 deste mês, na Arena da Amazônia, Zona Centro-Sul de Manaus.

Gustavo Mioto gravou o primeiro disco, ‘Fora de moda’, em 2012 pela gravadora Play Mix, em São José do Rio Preto, São Paulo. De lá para cá, seguiu tentando emplacar sucessos nas rádios e ‘estourou’ há cerca de um ano e meio com ‘Impressionando os Anjos‘, composição dele próprio com o amigo Theo Andrade e produção musical de Neto Schaefer.

Os hits "Coladinha em Mim", "Solteiro Não Trai", "Anti-Amor" e "Contramão" também são conhecidos do público e não vão faltar no show.

O novo DVD do cantor conta com participações especiais de peso como Jorge e Mateus, Anitta, as sertanejas Maiara e Maraisa e Gusttavo Lima.

As dobradinhas, segundo Gustavo Mioto, aconteceram de forma natural, já que ele pode contar com apoio do pai, Marcos Mioto, um dos maiores contratantes do sertanejo brasileiro. “Quando recebi cada musica pensei imediatamente com quem queria gravar. Anti-Amor foi uma das primeiras e quando o Jorge viu, ele ‘pirou‘, achou muito boa. ‘Coladinha em Mim‘ veio em seguida e foi escrita justamente para cantar com a Anitta e o Gusttavo Lima foi o último a entrar”, revela.

Gustavo Mioto é um dos sucessos do sertanejo no momento | Foto: Divulgação

Ainda segundo o cantor, a participação de Maiara e Maraisa foi uma surpresa e ele só ficou sabendo quando as duas subiram no palco para cantar. “Até então, tinha sido cancelado, por questões de agenda. Mas deram um jeito lá e conseguiram levá-las”, conta.

Para o sertanejo, o sucesso do novo disco é resultado de um conjunto de ações como as parcerias de sucesso e uma decisão acertada, de um “repertório maduro, equilibrado, sem falar de muito de bebida e zoeira. Um disco que fala sobre diversos tipos de sensações, onde quem ouve consegue chorar de tristeza, volta querendo beijar na boca, depois sofre de novo e fica feliz. São várias histórias, várias paixões, como se fosse o roteiro de um filme completo”, afirma.

Com produção independente, apenas ele e o pai tomam as decisões sobre a carreira dele. O jovem talento escolheu não fazer parte de nenhum casting de grandes escritórios ou gravadoras para, segundo ele, conseguir circular por todos.

“Prefiro ser independente. Ciúme de mulher já é complicado, mas o de homem é muito pior. Como sou amigo de todos eles, posso estar em qualquer evento. Seja no Festeja, no Villa Mix ou no Garota VIP. Não quero perder isso”, finaliza.