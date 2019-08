Vídeo: dia da Cerveja, veja onde fazer a festa nesta sexta, em Manaus

Um brinde à cerveja | Foto: Divulgação

Manaus - No happy hour com os amigos, almoço de domingo ou na balada, uma “loira” bem gelada cai bem. Nesta sexta-feira (2) é comemorado o dia de uma das bebidas mais amadas pelos brasileiros, a cerveja. Para a data, bares de Manaus prepararam programações especiais para os clientes celebrarem em grande estilo.

A data foi criada em 2007 nos Estados Unidos e nasceu com objetivo de reunir a galera, homenagear as pessoas que fazem e servem cerveja e também unir mundialmente os cervejeiros de plantão em diferentes países.

Apaixonada pela bebida fermentada, a designer Desirée Sousa, conta que irá comemorar a data com amigos. “A cerveja é a minha bebida preferida. Todos os anos me reúno com os amigos para celebrar em algum bar de Manaus”, conta.

Pensando na diversidade que é o gosto manauara, O EM TEMPO separou uma lista que traz pubs com ambientes sofisticados a bares tradicionais da capital amazonense, onde é possível comemorar a data com promoções, música ao vivo e mais.

A cerveja é uma das bebidas mais amadas do mundo | Foto: Divulgação

Bar do Elon

Localizado na rua Rio Branco, bairro Vieiralves, o Bar do Elon preparou uma programação especial com os cantores Elon Moreira e Jhansen Almeida. A noite terá uma mistura de ritmos musicais, dando ênfase no sertanejo. O bar conta ainda com promoções de chopp e petiscos.

O Bar do Elon fica localizado no Vieralves, zona da cidade onde há vários bares com músicas ao vivo. | Foto: Divulgação

Detroit Steakhouse Manaus

A unidade do restaurante “Detroit Steakhouse”, localizado dentro do Millenium Shopping, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul, oferece um ambiente que remete a pubs da cidade estadounidense que foi palco para diversos filmes e séries como The Walking Dead, Breaking Bad e outros.

O Detroit oferece aos frequentadores uma promoção de chopp triplo por apenas R$ 15. Das 14h até às 20h dentro do restaurante e das 14h até o fechamento da unidade na varanda. Há também um rodízio com petiscos, hambúrgueres, massas e molhos por apenas R$ 45.

O restaurante oferece um cardápio variado de petiscos, hambúrgueres e promoções de chopp | Foto: Divulgação

La casa pub

Localizado na rua E/G, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, o espaço noturno “La Casa Pub” conta com uma programação diferenciada nesta sexta-feira (2). O pub apresenta o “Flash It”, com os DJs Carol Amaral, Rafael Batista e NIELA, diretamente de Goiás. O repertório traz brasilidades, reggaeton e música pop. Levando o nome do evento, acontece o flash tattoo com o tatuador goiano Rodrigo Alarcon que ofertará tatuagens com diversos preços. O acesso à casa custará R$10.

Ninguém resiste uma "loira" bem gelada | Foto: Divulgação

Cat pub

Nas proximidades do “La Casa Pub”, com dois ambientes internos e um externo, o “Cat Pub” aposta em um visual onde traz um ambiente alternativo com pinturas artísticas e imagens do cenário geek e pop. No ambiente interno, há também uma área onde tem a presença de dois fliperamas que os frequentadores poderão jogar clássicos do videogame. O litro de cerveja custa R$ 10 e o acesso à casa noturna é gratuito.

Os frequentadores podem jogar clássicos de videogames no ambiente interno. | Foto: Divulgação

Bar Caldeira

O tradicional “Bar Caldeira”, fundado em 1963, tombado como patrimônio cultural imaterial do Amazonas, traz especial de músicas ao vivo com o cantor Frank Fita e logo após o Grupo Amor & Samba apresenta o tradicional samba de raiz aos frequentadores. O Caldeira fica localizado na rua José Clemente, Centro de Manaus.

O Bar Caldeira é conhecido por apresentar músicas de samba de raiz e pagode. | Foto: Arquivo Em Tempo

Bar do Armando

Fundado na década de 70, o “Bar do Armando”, um dos botecos mais conhecidos da capital amazonense, é uma ótima opção para quem gosta de beber cerveja com música ao vivo ao lado do maior cartão-postal de Manaus, o Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, Centro. O bar é ponto de encontro de diversos turistas de todos os lugares do mundo.

O Bar do Armando foi tombado como patrimônio cultural do Amazonas. | Foto: Ione Moreno

Saideira Bar & Videokê

Aliando cerveja e diversão, o “Saideira Bar e Videokê” foi inaugurado em 2016 como um espaço aberto que proporciona um palco interativo para seus clientes soltarem a voz. Os “litrões” do bar variam de R$ 10 a $12. Localizado na avenida Tancredo Neves, bairro Parque 10 de Novembro, dentro do Centro Comercial Kopenhagen, no bar, assim como outros karaokês é cobrado o valor de R$ 2 por música.

O bar cobra uma taxa de R$ 2 por música. | Foto: Divulgação

Cervejas artesanais com sabores regionais

Um segmento que tem crescido entre os consumidores é o da cerveja artesanal. O país já é o terceiro maior produtor da bebida, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A capital amazonense segue a tendência nacional e apresenta crescimento no setor. Prova disso é o surgimento de novas cervejarias e a consolidação no mercado de marcas locais.

Durante o segundo Amazon Beer Festival, realizado no Amazonas Shopping, a cervejaria Rio Negro estará lançando dois chopps, o Coffee IPA e Stout com café AHA Zezé Cecília. Já a cervejaria Mahy lançará no evento uma cerveja Sour de acerola. O preparo desta cerveja é feito com dois tipos de fermentação, láctea e alcoólica e faz parte do estilo criado no Brasil, o Catarina Sour.

Cervejas artesanais com sabores regionais serão oferecidos durante o festival | Foto: Ione Moreno

Já a cervejaria Tucan Brew irá apresentar cervejas com ingredientes regionais. Os sabores são: Guaraci, uma bebiba pilsner com camu-camu; Cabocla, do tipo IPA com bacuri e a já conhecida Manaós, uma Witbier de araçá-boi.

A analista de sistemas Gleiciane Mota, de 35 anos, moradora do bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, contou ao Portal Em Tempo que o que mais gosta na bebida, além do sabor é a expressão cultural que carrega, já que é produzida em várias partes do mundo.

“Eu gosto de cerveja. O sabor me remete a coisas boas, alegria, festa. Até tomo cerveja sem álcool por gostar mesmo do sabor. A cerveja tem toda uma cultura e eu gosto de conhecer, aprender sobre cervejas artesanais, sobre a produção. Enfim, cerveja para mim, além de representar um prazer, é uma representação cultural”, ressaltou Gleiciane.

