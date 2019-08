Arraial do Shopping do Artesanato tem bazar com preços baixos

Manaus - Comidas típicas, artesanato, e bazar são destaques no arraial do Shopping do Artesanato e Economia Solidária da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab). O evento começou na quinta-feira (1º) e segue até sábado (3), das 14h às 20h, na Galeria+, avenida Djalma Batista, Chapada, zona Centro-Sul de Manaus. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

O arraial conta com guloseimas regionais e uma variedade de acessórios como semijoias e calçados, além dos originais produtos artesanais do Shopping do Artesanato e Empreendimentos Solidários, como biojoias, ecojoias, bolsas e itens decorativos. As peças terão preços diferenciados e haverá sorteios também.

No local, o público pode ser atendido com serviços estéticos como massagem, maquiagem, depilação, esmaltação, entre outros.

Segundo uma das idealizadoras do bazar, Amália Matos, vale a pena prestigiar o evento. “Aqui estamos oferecendo diversos produtos que todo mundo gosta, e tudo isso por um preço super em conta”, afirmou.

*Com informações da assessoria