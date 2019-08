'Mamaço' empodera pais e mães no Parque da Criança em Manaus

Manaus- Com o tema ‘Empoderar Mães e Pais - Favorecer a Amamentação’, mães lactantes de Manaus promovem, neste sábado, às 15h, no Parque da Criança, Aleixo, um Mamaço, a fim de promover a conscientização acerca do tema. O evento também conta com rodas de conversa, pronunciamento de autoridades e da sociedade civil, oficinas e atividades para as mães, pais e filhos presentes.

Este ano, a temática do evento defende que a proteção social parental equitativa em todas as suas formas pode ajudar as mulheres a amamentarem de forma mais exitosa. A campanha visa trazer a tona o tema do empoderamento da família como um todo, em favor da amamentação.

O empoderamento é um processo que requer informação imparcial baseada em evidências e apoio para criar o ambiente propício, onde as mães podem amamentar de forma otimizada. A amamentação está no domínio da mãe e quando pais, parceiros, famílias, locais de trabalho e comunidades a apoiam, a amamentação melhora.

O mês de agosto é marcado pela Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), que acontece no mundo todo entre (1) e (7) de agosto, por definição da Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno WABA (World Alliance for Breastfeeding Action). Em 2017, o Congresso Nacional Brasileiro instituiu, por meio da lei número 13.435, o Mês do Aleitamento Materno, passando a ser denominado o Agosto Dourado, mês que tem como foco principal dialogar e conscientizar a população para a amamentação.

Os temas sempre estão em consonância com questões atuais e importantes para a saúde materno-infantil e, desde 2016, estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

