'Show da Solange vai acontecer', afirma Prefeitura de Itacoatiara

Após suspensão do show da cantora Solange Almeida neste sábado (3) pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a Prefeitura Municipal de Itacoatiara confirmou, em nota, a vinda da cantora na décima edição Feira do Abacaxi, realizada tradicionalmente em Itacoatiara (a 176 quilômetros distante de Manaus).

A medida cautelar, tomada pelo vice-presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, foi tomada com o intuito de exigir que a Prefeitura de Itacoatiara comprovasse que a contratação da cantora por R$ 150 mil não prejudicaram às despesas e investimentos prioritários e necessários ao município de Itacoatiara.

O conselheiro argumentou que o município tem problemas na área da saúde, serviços de saneamento básico, aterro sanitário e tratamento de esgotos, de modo que a quantia dispendida na contratação da mencionada atração nacional é irrazoável

A Procuradoria Municipal de Itacoatiara informou que foi apresentada defesa suficiente para convencimento jurídico para a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins, acolhendo as informações, desde os procedimentos legais de contratação, publicação em tempo hábil e o valor que é o padrão nacional e abaixo de todas as festas que se costuma realizar nos municípios.

“A presidente do Tribunal de Contas entendeu que a parte festiva da Feira de Negócios do Abacaxi alimenta uma das mais promissoras atividades fora do ciclo econômico centralizado da Zona Franca de Manaus e manifestou positivamente a liberação do show”, informou.