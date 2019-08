Orquestra de Violões apresenta 'Mistura Brasileira' no Teatro Amazonas

Manaus- Com uma seleção de canções de samba, maracatu, chorinho e bossa nova, a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) apresentará o concerto “Mistura Brasileira” neste sábado (3), às 20h, no Teatro Amazonas . O espetáculo terá entrada gratuita e classificação livre.

Para o repertório foram selecionadas canções de Gonzaguinha, Djavan, Ivan Lins, Hermeto Pascoal, Sivuca, Sebastião Tapajós, Ernesto Nazareth, Jacob do Bandolim, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, entre outros.

Em “Mistura Brasileira”, que terá uma hora de duração, algumas obras serão interpretadas com arranjos instrumentais criados especificamente para violão, e outras cantadas pelas sopranos da Ovam, Jessyca Paiva e Mirian Abad. A regência é de Neil Armstrong.

“Será um concerto que mostrará a diversidade e riqueza da música brasileira. Entre as obras, destacaria ‘Forró Brasil’ e ‘Feira de Mangaio’, de Hermeto Pascoal e Sivuca, pela complexidade da execução e pela importância histórica. Nestas obras, teremos dois solistas da Ovam”, explica o regente adjunto da Ovam.

Armstrong regerá a orquestra pela primeira vez no Teatro Amazonas. Regente adjunto há três anos, ele é da primeira geração da Ovam.

“Nossos alunos sempre se formam na orquestra e crescem. O maestro Davi Nunes, nosso regente titular, também é da primeira geração, e agora eu tenho a chance de reger no Teatro, o que é de fundamental importância para a nossa orquestra, que completa 20 anos no ano que vem”, ressalta.

*Com informações da assessoria