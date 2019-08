CPM 22 apresenta turnê 'Suor e Sacrifício’ no Planeta Rock, em Manaus

Compondo o setlist do Planet Rock 2019, a banda CMP 22 traz para Manaus a nova turnê “Suor e Sacrifício”, no dia 24 de agosto, a partir das 20h, no Studio 5, no Distrito Industria 2, na Zona Sul.

A banda CMP 22 tem um vasto repertório no rock brasileiro e volta a capital amazonense com grandes novidades. O show faz parte da turnê do álbum "Suor e Sacrifício", o mais atual do grupo, lançado após seis anos sem músicas inéditas. O projeto mostra a evolução da banda após algumas mudanças na formação.

No set list, canções como "Combustível", "Ser Mais Simples" e "Never Going To Be The Same", onde os vocais são divididos com o cantor norte americano Trever Keith, líder da banda Face to Face, são presenças garantidas.

O disco

“Suor e Sacrifício” foi lançado em LP com edição limitada de 300 cópias, o primeiro da banda. O trabalho foi lançado em vinil duplo de 12 polegadas, sendo um deles preto e outro laranja, e com uma capa que abre como um livro. Além das 14 faixas originais.

O disco tem na play list canções como 'Revolução' e 'Cruz', duas faixas que ficaram de fora da versão em CD e que só haviam sido disponibilizadas nas plataformas digitais.

O álbum conta ainda com as faixas "Todos Por Um", "A Esperança Não Morreu", que fazem uma homenagem aos fãs da banda, e "Honrar Seu Nome", como tributo ao pai do vocalista Badauí, falecido em 2016.

Ingressos

Os passaportes para o Planeta Rock 2019 estão disponíveis na Loja Moessner Exclusive, no Vieiralves e também nas centrais da Alô Ingressos ou pelo www.aloingressos.com.br. Os pontos físicos estão localizados nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma e custam para pista premium R$ 95 (meia), para o camarote rock R$ 155 (meia), na compra deste espaço os 100 primeiros ganharão uma camisa do evento, todos os ingressos comprados concorrerão através de sorteio a um Iphone XR.

Espaço VIP

O Camarote Rock Gold, que terá open bar do início ao fim do evento com água, refrigerante, cerveja, vodka, uísque oito anos e gim , open food até às 4h, o camarote Rock Gold tem o preço especial de R$ 385.

Para as 100 primeiras pessoas a comprarem os ingressos para este espaço, ganharão um boné em couro personalizado com a marca do evento e uma camisa vermelha com a logomarca do espaço que será de uso obrigatório.

Com informações da assessoria*