Amazonas Band reapresenta concerto no Teatro Amazonas

Manaus - Com sucesso de público, ultrapassando a capacidade máxima de 700 pessoas no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus, a Amazonas Band apresenta novamente, neste domingo (4), às 19h, o concerto “Memórias pro Futuro”, que marcou o lançamento do 10º Festival Amazonas Jazz no mês passado.

“Foi algo muito enriquecedor. Mais de 700 pessoas prestigiaram o nosso trabalho. Devido a esse sucesso resolvemos realizar uma segunda edição. Assim como na última apresentação, preparamos diversas surpresas para o público", destaca o titular da orquestra e diretor artístico do Festival Amazonas Jazz, maestro Rui Carvalho.



O Festival Amazonas Jazz, que desde 2006 anima o público amazonense com apresentações de jazz, teve uma pausa em 2014. Após cinco anos de hiato, o Amazonas Band retorna com a proposta de celebrar o importante legado artístico da orquestra. O concerto que será apresentado faz uma retrospectiva da história do evento.

O repertório conta com grandes clássicos de peso do jazz norte-americano, como “Take the A Train”, de Billy Strayhorn e Duke Ellington; “The Happy Song”, de Bob Mintzer; “The Mighty Urubamba”, de Daniel Barry; e “Latin Import”, de John Fedchock.

A orquestra realiza apresentações com repertórios internacionais e nacionais | Foto: Michael Dantas/SEC

Sucessos de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, além de uma homenagem ao cantor e compositor João Gilberto, o pai da Bossa Nova, que faleceu no último mês, aos 88 anos, também farão parte do reportório do Festival.

Com mais de 20 anos de carreira, o maestro Rui Carvalho busca juntamente com a orquestra busca realizar apresentações que emocionem o público. Na edição que será apresentada ano que vem, o maestro afirmou que o festival contará com o apoio do Corpo de Dança do Amazonas.

“Nessa próxima edição, a apresentação do repertório será realizada juntamente com a artistas e dançarinos que realizarão a encenação e coreografia que remetem aos ritos de passagem da etnia Tikuna”, pontou Rui.

Além de aproveitar uma noite de boa música, quem comparecer ao evento poderá conhecer as novidades do 10º Festival Amazonas Jazz, que será realizado de 21 a 29 de março do ano que vem, com uma programação diversificada ocupando diversos espaços da cidade.

Serviço:

Reapresentação do Concerto “Memórias pro Futuro” – Lançamento do 10º Festival Amazonas Jazz

Quando: Domingo (04)

Horário: 19h

Onde: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Entrada: Gratuita