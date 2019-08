Filme de ficção científica é exibido neste sábado (3) no Cineteatro

Manaus - Após grande recepção do público amazonense, o longa-metragem "A Visita Não Identificada - Revelações", do cineasta Juan Lopes, de 19 anos, realiza mais uma exibição neste sábado (3) no Cineteatro Guarany, Vila Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus.

O processo de produção durou um ano. Segundo o cineasta, as cenas foram gravadas utilizando um Nokia Lumia e um Moto G7 plus. Posteriormente, depois de alguns meses, a produção conseguiu capturar o áudio utilizando um microfone lapela acoplado aos telefones celulares. Ambos também foram utilizados na pós-produção, na montagem e edição do filme.

"Eu utilizo este método por conta de poucos recursos financeiros que tenho para produzir meus filmes. Porém, a técnica vem dando certo e, agora, utilizo como uma característica das minhas produções", contou Juan.

O áudio foi capturado pelo microfone de lapela. | Foto: Divulgação

O filme, que mistura os gêneros de ficção científica e terror, é resultado de um curta-metragem com o nome "A Visita Não Identificada", lançado no ano passado, contando a história de jovens que percebem a presença de um ser extraterrestre, mas sem revelá-lo. No longa, Juan busca mostrar quem é este alienígena e sua origem.

O elenco é composto por atores iniciantes, em formação no teatro, e outros com vasta experiência na cena teatral de Manaus. A obra explora o terror de ficção científica, mas também utiliza outros elementos narrativos, estimulando reações diversas no espectador.

O cineasta

Juan Lopes, estudante de Artes Visuais na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), contou ao Portal Em Tempo , que desde a infância demonstrou interesse no mundo artístico.

Juan Lopes é estudante de Artes Visuais. | Foto: Divulgação

"Desde o momento que meus pais me presentearam com um celular aos 10 anos comecei a gravar pequenos registros em vídeo. Fui amadurecendo, comecei a escrever roteiros e passei a tirá-los do papel com os recursos que tenho ao meu alcance", afirmou Juan.

O jovem cineasta já realizou outras produções audiovisuais, mas almeja escrever outros roteiros que, futuramente, não serão apenas curtas e longas-metragens de ficção científica, mas de outros gêneros de produtos audiovisuais, como drama, comédia e até documentários.

Parte do elenco do longa-metragem | Foto: Divulgação

Sinopse

Após dez anos sem saber o motivo do desaparecimento de sua mãe (Keylla Gomes), Júlia (Adrienne Nobre) decide ir em busca da verdade e desvendar este mistério de uma vez por todas. O que ela não imaginava é que estaria colocando a própria vida em perigo quando se depara com uma criatura vinda de outro mundo.