Violinista italiana se apresenta no Amazonas

Manaus - Pela primeira vez em Manaus, a violinista italiana Sara Michieletto apresenta o concerto “Emotion for Change", em conjunto com a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), na quarta-feira (7), às 20h no Palácio da Justiça.

No concerto interativo inédito, Sara interpreta músicas de sua autoria e de importantes compositores como Vivaldi, Sanvido, Albinoni, Strozzi e Villa Lobos, cujas criações foram inspiradas nos sons e nos fenômenos da natureza. Entre uma peça e outra, Michieletto nos conduz pelos sons mais profundos da natureza, chamando atenção para a importância da Floresta Amazônica e seu futuro incerto.



A musicista toca nos primeiros violinos da importante Orquestra Sinfônica e de Ópera "La Fenice", em Veneza. Dessa vez, Sara vem ao Brasil para participar do programa de residência artística LABVERDE, programa realizado em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa) para discussão da natureza, paisagem e ecologia.

A artista vem a Manaus para criar uma série de composições inspiradas na Floresta e sua importância para a manutenção climática do planeta. Além de seu trabalho como violinista, a artista desenvolve um trabalho focado na formação de consciência emocional através da música, colaborando com agências da ONU em diferentes partes do mundo. Em 2015, criou “Emotion for Change”, um coletivo de artistas focados em criar conteúdos culturais para transformar a relação entre o homem e a natureza.

O concerto já motivou várias ações ambientais ao redor do globo, como o plantio de sementes nativas e o desuso de plástico em escolas.

