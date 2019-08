A espera acabou! Confira as atrações do Samba Manaus 2019

Manaus - Thiaguinho, Sorriso Maroto, Dilsinho, Raça Negra, Ferrugem retornam à capital amazonense para o tradicional "Samba Manaus 2019". Xande de Pilares, Parangolé, Belo e Suel, ex-vocalista do "Imaginasamba", são as novidades desta edição, que no dia 12 de outubro deste ano acontece, pela primeira vez, na Arena da Amazônia, localizada na Zona Centro-Sul de Manaus.

O cantor paraense Uendel Pinheiro, que iniciou a carreira tocando cavaquinho, e hoje soma quatro Cd’s além de um DVD gravado, também faz parte das atrações do maior evento do gênero na capital amazonense.

Os artistas foram escolhidos por voto popular, que aconteceu nas redes sociais da Fábrica de Eventos, organizadora do show. E assim como no ano passado, a atração mais pedida, com mais de 7 mil votos, foi o grupo Sorriso Maroto, que na edição de 2018, retornou a Manaus com a formação original.

Em maio, quando o grupo esteve no "Baile da Santinha", Bruno Cardoso estava afastado dos palcos por problemas de saúde e tinha sido substituído pelo cantor Thiago Martins.

O grupo de pagode baiano Parangolé e o cantor paulista "Belo" não pisam em solo manauara desde 2013. Já o ex-vocalista do Imaginasamba realizará pela primeira vez show com carreira solo na capital amazonense.

Samba Manaus 2018

Com 12 horas de programação, a maior roda de samba a céu aberto do país, além de um túnel que passava por debaixo do palco e dava acesso à pista frontal aos palcos principais, contou ainda com uma área vip 100% climatizada e com música eletrônica. O evento foi realizado no Sambódromo de Manaus.

Outra grande novidade da festa foi a produção dos palcos duplos que permitiram maior interação entre o público e os artistas que se apresentaram.

Segundo a Fábrica de Eventos, a ideia foi de não deixar o público parado e fazer com que os shows dos artistas acontecessem de forma simultânea, sem espaço para intervalos. Todo cenário da festa foi produzido pela empresa que trabalha os formatos dos palcos do Festival Villa Mix Goiânia.

Ingressos