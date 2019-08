63º Festival Folclórico do Amazonas começa nesta sexta-feira (9)

Manaus - Pelo terceiro ano consecutivo no Anfiteatro da Ponta Negra, localizado à margem esquerda do rio Negro, a 63ª edição do Festival Folclórico do Amazonas reúne muita tradição e diversão, com o ritmo das danças folclóricas e os sabores da feira gastronômica, entre os dia 9 a 20 deste mês, a partir das 19h.

Durante 12 dias de festa, 66 grupos de danças, representados por ligas ou associações, participarão desta edição do festival, sendo 48 da categoria Prata e 18 da categoria Bronze. Além deles, os bois-bumbás Galante, Garanhão e Corre Campo também integram a programação.

Entre as novidades deste ano, atendendo a um pedido dos grupos folclóricos, o tradicional tablado para apresentações ganha novas dimensões, 17 x 20 m, com o objetivo de melhorar as performances das danças.

A entrada é gratuita e o evento acontece todas as noites, de 9 a 20 de agosto, sempre a partir das 19h.



Atrações

Quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi, danças nacionais, internacionais e nordestinas serão apresentadas pelos grupos na disputa de suas respectivas categorias.

Neste ano, o corpo de jurados é composto pelo ator Fagner Coelho; a socióloga Maísa Arruda; o ator, diretor e produtor Michel Guerreiro; o cantor e compositor Robson Júnior; e o blogueiro e crítico cultural Sinny Lopes.



Em seus últimos ensaios e preparativos, a quadrilha tradicional ‘Festança na Roça’ se prepara para a apresentação no dia 16, com o tema “Luiz e Nazinha, uma história de amor no Sertão”.

De acordo com o presidente Aldenor Saraiva, o grupo existe há 23 anos e já acumula sete títulos do Festival Folclórico do Amazonas, e, neste ano, o grande homenageado será o "Rei do Baião", Luiz Gongaza.



“Vamos contar a história sobre o primeiro amor de Luiz Gonzaga. Preparamos essa homenagem montando um repertório com muito carinho e conseguimos criar um começo, meio e um fim emocionante. É uma forma também de lembrar sobre a importância do primeiro amor na vida das pessoas, enfatizar que não precisamos pular etapas”, disse Saraiva.



Feira gastronômica

Além disso, o festival contará também com uma feira gastronômica comandada pela "Rota dos Chefs". As barracas atuarão durante todo o evento, com a venda de produtos custando R$ 5 a R$ 15. No cardápio do festival, estarão comidas regionais e típicas dos festejos, como bobó de camarão, carne de sol, tacacá, farofa de camarão, milho cozido, pamonha, cachorro quente, batata frita, sanduíches, pizza, entre outros pratos.

Confira a programação completa das apresentações:



Categoria Bronze

Sexta-feira (9)

19h30 – 20h05 – Tribo Jurupixunas – Cacetinho

20h10 – 20h45 – Vingadores de Virgulino – Dança Nordestina



20h50 – 21h25 – Independente da Compensa – Ciranda



21h30 – 22h05 – Bichas Loucas – Quadrilha Cômica







Sábado(10)

19h – 19h35 – Império na Folia – Quadrilha Tradicional

19h40 – 20h15 – Cia. de Artes Cênicas das Índias Orientais Jai Oh – Dança Internacional



20h20 – 20h55 – Mercenários na Roça – Quadrilha Cômica



21h – 21h35 – Filhos de Lampião – Dança Nordestina



21h40 – 22h15 – Sedução da Compensa – Ciranda





Domingo (11)

19h – 19h35 – São Sebastião – Ciranda

19h40 – 20h15 – Xameguinho do Xote – Dança Nacional



20h20 – 20h55 – Bagaceira na Roça – Quadrilha Cômica



21h – 21h35 – Cabras do Capitão Corisco – Dança Nordestina







Segunda-feira(12)

19h30 – 20h05 – Bandoleiros do Sertão – Dança Nordestina

20h10 – 20h45 – Garotas da Noite – Quadrilha Cômica



20h50 – 21h25 – Molejo – Ciranda



21h30 – 22h05 – Espiões na Roça – Quadrilha de Duelo



22h10 – 22h45 – Vítor e Vitória – Quadrilha Cômica







Categoria Prata

Terça-feira (13)

19h30 – 20h05 – Império da Compensa – Ciranda

20h10 – 20h45 – Explosão na Roça – Quadrilha Tradicional



20h50 – 21h25 – Daraj – Dança Internacional



21h30 – 22h05 – Fofas Sim Bibas Não – Quadrilha Cômica



22h10 – 22h45 – Nhô Chico Junino – Quadrilha Tradicional



22h50 – 23h25 – Afro Brasileira – Dança Nacional



23h30 – 0h05 – Biba Boys – Quadrilha Cômica







Quarta-feira (14)

19h30 – 20h05 – Fiapos na Roça – Quadrilha Cômica

20h10 – 20h45 – Tribo dos Muras – Tribo



20h50 – 21h25 – Explosão Junina na Roça – Quadrilha Tradicional



21h30 – 22h05 – Syria do Amazonas – Dança Internacional



22h10 – 22h45 – Cangaceiros de Asa Branca – Dança Nordestina



22h50 – 23h25 – Gald na Roça – Quadrilha Tradicional







Quinta-feira (15)

19h30 – 20h05 – Meu Reino na Roça – Quadrilha Tradicional

20h10 – 20h45 – Vingadores do Sertão – Dança Nordestina



20h50 – 21h25 – Manto Azul – Quadrilha Tradicional



21h30 – 22h05 – Xote da Karolina – Dança Nacional



22h10 – 22h50 – Renascer – Garrote Regional



22h55 – 23h30 – Unidos na Roça – Quadrilha Tradicional







Sexta-feira (16)

19h30 – 20h05 – Explosão na Folia – Quadrilha Tradicional

20h10 – 20h45 – Tradição do Parque Dez – Ciranda



20h50 – 21h25 – Anjos Bandidos Show – Quadrilha de Duelo



21h30 – 22h05 – Festança na Roça – Quadrilha Tradicional



22h10 – 22h45 – Rancho F. Luso Brasileiro do Amazonas – Dança Internacional



22h50 – 23h25 – Papudinhos na Roça – Quadrilha Cômica







Sábado (17)

19h – 19h35 – Os Intocáveis na Roça – Quadrilha de Duelo

19h40 – 20h15 – Alegria Caipira – Quadrilha Tradicional



20h20 – 20h55 – Tarianos do Ifam – Cacetinho



21h – 21h35 – Cabras do Capitão Rufino – Dança Nordestina



21h40 – 22h15 – Unidos do Alvorada na Roça – Quadrilha Tradicional



22h50 – 23h25 – Sedução de São Francisco – Ciranda



23h30 – 0h05 – Rosas da Noite – Quadrilha Tradicional







Domingo (18)

19h – 19h35 – Cangaceiros do Juazeiro – Dança Nordestina

19h40 – 20h15 – Explosão de Alegria – Quadrilha Tradicional



20h20 – 20h55 – Grupo Amazonas Arte Livre de Danças Gaald – Dança Internacional



21h00 – 21h35 – União Hit Dance na Roça – Dança Alternativa



21h40 – 22h15 – Elétricos na Roça – Quadrilha Tradicional



22h50 – 23h25 – Encanto Cirandeiro – Ciranda







Segunda-feira (19)

19h30 – 20h05 – Brotinhos do Parque – Quadrilha Tradicional

20h10 – 20h45 – As Poderosas na Roça – Quadrilha Cômica



20h50 – 21h25 – Cabras do Capitão Galdino – Dança Nordestina



21h30 – 22h05 – Princesinha da Vila – Ciranda



22h10 – 22h45 – Caipira Rastapé na Roça – Quadrilha Tradicional



22h50 – 23h25 – Serafina – Dança Regional



23h30 – 0h05 – Reis do Faroeste – Quadrilha de Duelo







Terça-feira (20)

19h30 – 20h05 – Mocidade na Roça – Quadrilha Tradicional

20h10 – 20h45 – Os Anjos do Faroeste – Quadrilha de Duelo



20h50 – 21h25 – União na Roça – Quadrilha Tradicional



21h30 – 22h05 – Guardiões das Estrelas – Dança Alternativa



22h10 – 22h45 – Pimentinha na Roça – Quadrilha Tradicional



22h50 – 23h25 – Tikunas Belezas Naturais – Tribo