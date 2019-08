Artistas amazonenses buscam doações para realizar apresentação no RJ

Manaus - Única representante da "Região Norte" no 1º Festival de Teatro de Rio das Ostras, que acontece entre os dias 8 e 10 deste mês, no Rio de Janeiro, a companhia amazonense de teatro "Espatódea Trupe" está realizando arrecadações para custear o translado da capital fluminense para o município Rio das Ostras, no litoral norte do estado.

A companhia vai apresentar o espetáculo “Quantas histórias habitam suas memórias? ”. Segundo a dramaturga e idealizadora do espetáculo, Emille Nóbrega, o enredo surgiu após diversas reuniões nas quais ela percebeu uma grande presença de relatos sobre violência e abuso sexual sofridas pelos integrantes da companhia.

“Desde 2016, nos reunimos para tentar pensar sobre qual seria a temática de nossa produção. Em todas as conversas, percebemos que o assunto sempre chegava a violência e abuso sexual, sofridas pelos próprios integrantes ou familiares. A partir dos relatos comecei a escrever as provocações desse processo. O espetáculo é uma reunião de várias histórias de nós mesmos, nossas vivências”, contou Emille.

O espetáculo aborda questões sobre violência e abuso sexual | Foto: Divulgação

O espetáculo conta com outras vertentes artísticas, dialogando com a música e a dança contemporânea, por exemplo, que aliadas à composição das cenas, conseguem comunicar de forma sensitiva o público. Além disso, segundo Emille, o grupo buscou apresentar o espetáculo de forma não-linear.

“O enredo não é linear, não tem começo, meio e fim, como em muitos casos que observamos, não sabemos como começa e como termina. O espetáculo é apresentado de forma fragmentada, trazendo um teatro performativo e mais dramático”, ressaltou a idealizadora.

A dramaturgia aborda violência e assédio sexual sofridos por pessoas de diferentes idades e lugares, que mesmo em suas particularidades acabam encontrando uma mesma realidade pela qual não conseguem se livrar psicologicamente, atribuindo feridas e traumas.

Com o intuito de aproximar os espectadores da realidade e gravidade do tema, o espetáculo transporta para um exercício de empatia, na medida em que são provocados a refletir sobre o abuso sexual e os transtornos causados por ele.

O espetáculo é apresentado de forma fragmentada | Foto: Divulgação

Arrecadações

Para realizar a apresentação, o grupo recebe doações em depósito bancário que serão utilizados para custear apenas do Rio de Janeiro para o município Rio das Ostras.

As passagens já foram adquiridas pelos próprios integrantes da companhia. A Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas (SEC) também contribuiu para ajuda de custos.

Dados para depósito bancário

Banco Bradesco

Agência: 3739-7

Conta-corrente: 0063618-5

Francisco de Paulo Barboza Junior

Ficha técnica do espetáculo

Direção e Dramaturgia: Emille Nóbrega

Execução musical: Gabriel Soares

Elenco: Paco Jr, Miquéias Barbosa e Gabriel Soares.

Produção: Árlisson Cruz

Iluminação: Guilherme Bindá