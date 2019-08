Viver Melhor terá Festival Folclórico com a presença de David Assayag

| Foto: Divulgação

Manaus - A partir do dia 16 de agosto até 1º de setembro, o Residencial Viver Melhor, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, realiza a sexta edição do tradicional Festival Folclórico.

O festival acontecerá nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 de agosto e 1º de setembro na entrada do Viver Melhor. Durante todos os dias, a festa começará às 19h e se encerrará à 0h. A programação musical ficará por conta de bandas de forró, pagode e boi-bumbá.

Entre as atrações, o festival receberá David Assayag, Banda Carrapicho, Leonardo Castelo, Forró Gaiato, Forró do Safadão, Forró do Chefe, Jander e Frank e Sob Medida.

O festival contará, ainda, com danças folclóricas, barracas de comidas típicas, parque de diversão e uma rifa no dia 1º de setembro. Os prêmios incluem uma camisa personalizada do festival, 15 cestas básicas e o sorteio do pagamento de uma Carteira Nacional de Habilitação. O premiado poderá escolher se vai tirar uma CNH de categoria A ou B.

*Com informações da Assessoria