Ramito Circo está com promoção especial para os últimos dias em Manaus

Manaus- O espetáculo do Ramito Circo tem encantado crianças e adultos. Shows de malabaristas, palhaço, mágico e a adrenalina do globo da morte chamam a atenção dos espectadores que já assistiram as apresentações. E para marcar os últimos dias da temporada, o circo está com promoção especial nos ingressos.

Crianças pagam apenas R$ 10 e adultos R$ 20 no setor popular. As sessões acontecem todos os dias, às 20h30. Aos sábados, além de 20h30, tem horário extra, às 18h. Aos domingos, as sessões são às 15h30,18h e 20h30. A temporada encerra no dia 25 deste mês.

Os espetáculos incluem shows de trapezistas, mágico, acrobatas, malabaristas e globo da morte, entre outras atrações. Quem já assistiu ao espetáculo promete voltar. É o caso da nutricionista Gleiciane Lima, que levou a filha Ana Luiza, de cinco anos, para assistir a apresentação.

Gleiciane conta que a parte que a filha mais adorou foi o show de acrobacia. “Ela me mostrava encantada a malabarista lá no alto. É muito bom poder proporcionar momentos como esse de felicidade”, disse.

*Com informações da assessoria