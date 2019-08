Veja o que encontrar na Rota dos chefs no fim de semana da Ponta Negra

Manaus - No comando da feira gastronômica do 63º Festival Folclórico do Amazonas, a “Rota dos Chefs” promete levar um cardápio diversificado ao público que comparecer ao Anfiteatro da Ponta Negra, do dia 9 a 20/8. | Foto: Divulgação

Manaus - No comando da feira gastronômica do 63º Festival Folclórico do Amazonas, a “Rota dos Chefs” promete levar um cardápio diversificado ao público que comparecer ao Anfiteatro da Ponta Negra, do dia 9 a 20/8. A empresa, selecionada por meio de edital, gerenciará 30 barracas operando com a venda de comidas e bebidas que custarão a partir de R$ 5.



As barracas ficarão localizadas próximas à arquibancada do anfiteatro e funcionarão durante todo o evento, iniciando a venda de produtos às 17h.

No cardápio do festival estarão comidas regionais e típicas dos festejos, como bobó de camarão, carne de sol, tacacá, farofa de camarão, milho cozido, pamonha, cachorro-quente, batata frita, sanduíches, pizza, além de comida japonesa, entre outros pratos.

Hashiru Kaiten Sushi



Segundo a dona do restaurante Hashiru Kaiten Sushi, Amanda Sampaio, essa será a primeira vez que ela participará do festival. “A ideia é levar um pouco da culinária do nosso restaurante para o evento, desmitificando a ideia de que comida oriental e de qualidade é sempre mais ‘cara’. Temos temaki, sushis, espeto de camarão com queijo e bolinho de salmão, com valores bem em conta”, argumentou.

“Frozen Factory”



Já a comerciante Elissa Yoshida, responsável pelo “Frozen Factory”, irá vender suco frozen de diferentes sabores. “Oferecemos os sabores de cupuaçu, maracujá, uva, limão e morango. Além disso, o cliente pode optar para que adicione vodka ou cachaça artesanal no suco, podendo virar um drink. Também teremos suco detox de abacaxi com gengibre e hortelã’’, explicou.

63º Festival Folclórico do Amazonas

Ao todo, 66 grupos de danças, representados por suas respectivas ligas ou associações contemplados por meio de edital, participarão desta edição do festival, sendo 48 da categoria Prata e 18 da Bronze. Quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi, danças nacionais, internacionais e nordestinas serão apresentadas pelos grupos na disputa de suas respectivas categorias.