Johnny Jack Mesclado abre programação do 'Tacacá na Bossa'

Manaus- Nesta quarta-feira (7), a partir das 20h, a Johnny Jack Mesclado realiza um show em comemoração aos 20 anos da banda, abrindo a programação do projeto “Tacacá na Bossa” em agosto, no Largo de São Sebastião. O acesso é gratuito.

De acordo com o vocalista e guitarrista Tennessee Nogueira, o show vai lembrar os sucessos que fizeram parte da história da banda.

“Esse ano estamos comemorando 20 anos, então tocaremos músicas de todos os tempos da banda. Estamos muito felizes por estar há duas décadas na ativa, e poder realizar uma apresentação em lugares assim, abertos, é também uma oportunidade para alcançar novos públicos, gente que talvez não conheça a banda, então gostamos muito”, declara.

Ainda segundo Tennessee, o pré-show ficará por conta da banda Nossas Raízes, e o show da Johnny Jack terá participação do músico Daniel D’Araújo, da banda Amazion.

A agenda de agosto do “Tacacá na Bossa” ainda conta com shows de Lucinha Cabral, do projeto “Elas Cantam Samba”, e da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade.

O “Tacacá na Bossa” acontece todas as quartas-feiras, no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus. Em 2019, em sua 14ª edição, o projeto terá apresentações até o dia 11 de dezembro.

Confira a programação do mês de agosto:

Dia 14, às 20h – Lucinha Cabral

Dia 21, às 20h – “Elas Cantam Samba”, show do CD Roda com Elas

Dia 28, às 20h – Lançamento do Enredo 2020 da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade

*Com informações da assessoria