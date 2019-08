Paixão que vibra: colecionadores manauaras falam sobre o amor ao vinil

Manaus - Que o vinil voltou para ficar , ninguém tem dúvida. A procura pelos Long Play ou LPs como são mais conhecidos, cresce em Manaus, e não só entre o público mais velho que já conhece o formato de mídia. O fascínio pelos discos é compartilhado por jovens e adultos, todos interessados em descobrir um ‘novo jeito velho’ de ouvir música.

Mais do que um hobby, colecionar vinil é um estilo de vida. É assim que o empresário e presidente da Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam), Juliano Macanoni, 43, descreve sua experiência com os discos. Juliano é administrador da página e do grupo no Facebook “Clube do Vinil Manaus” que reúne quase 2 mil amantes de LPs. No espaço virtual, pessoas do país inteiro vendem, compram e trocam vinis novos e usados.

LPs voltaram para ficar. | Foto: Lucas Silva

“Ouvir discos é uma experiência única porque te obriga a parar tudo o que você está fazendo para contemplar e absorver aquilo”, descreve Juliano, colecionador há 20 anos e com aproximadamente 2 mil discos no acervo pessoal. “É quase um ritual”, completa ao descrever o prazer que sente com o hobby. O empresário também dispõe de 700 itens para venda e troca.



Para Juliano, o atrativo do vinil não está só na qualidade musical, que para muitos é superior à dos CDs e até dos serviços de streaming. O encarte, a arte gráfica, a história e a idade são alguns fatores que encantam os aficionados da mídia. “É uma experiência que você não tem com um CD comum”, afirma.

A procura pelos Long Play ou LPs como são mais conhecidos, cresce em Manaus | Foto: Lucas Silva

Amor herdado



Dono do Sebo Art Vinil, Fernando Coelho, 51, começou a comercializar LPs há 6 anos, mas a paixão pelos discos vem da infância. “Meus pais e vizinhos costumavam se reunir para ouvir. Eram festinhas que chamávamos de brincadeiras. Chegavam e perguntavam: qual é a música de hoje?”, rememora. A mãe de Fernando também era colecionadora com mais mil itens na coleção. Hoje, o filho já acumula 6 mil discos no acervo.

Como Fernando acumulou ao longo dos anos vários discos repetidos, ele decidiu vendê-los e inaugurou o Sebo Art Vinil, que já é referência em Manaus na categoria.

Entre os itens preferidos de Fernando está uma edição do “The Dark Side of the Moon”, da banda de rock britânica Pink Floyd. A razão é puramente emotiva: o disco marcou a infância do colecionador e o acompanhou em várias fases da vida.

Raridades

Fernando de Souza Coelho, proprietário do Sebo Art Vinil, sempre tem clientes no espaço como o Marco Aurélio | Foto: Lucas Silva

Uma das partes favoritas para os colecionadores de disco é encontrar itens raros. Isso porque os LPs mais valiosos são os clássicos, de edição limitada, produzidos nas décadas de 1960 e 1970. Quanto melhor o estado de conservação do disco, maior será o valor.



Entre as preciosidades da coleção de Juliano está o LP “Racional” do Tim Maia, lançado nos anos 70. A edição é rara porque foi recolhida das lojas na época a pedido do cantor, restando poucas unidades em circulação. Um só exemplar desse disco pode ser negociado a R$ 1,5 mil.

Procura

Na capital manauara, pelo menos 30 a 40 espaços vendem, compram e trocam discos – a maioria são sebos, onde também são comercializados livros, CDs e DVDs. Para reunir os fãs e movimentar o mercado em Manaus , as lojas de vinil realizam regularmente eventos na cidade, como a Feira de Disco de Vinil e a Feira de Vinil do Bar do Braga, que já tem nova edição marcada para o dia 7 de setembro. Até 5 mil pessoas chegam a circular nessas reuniões. Os gêneros musicais mais procurados são o rock, nacional e internacional e MPB. Segundo o dono do Sebo Art Vinil, também há um grande interesse do público por exemplares da música amazonense. Um dos artistas mais procurados é o grupo Carrapicho.

Roteiro do vinil em Manaus

Alguns espaços culturais para quem é apaixonado ou quer conhecer mais sobre o mundo dos discos:

Sebo Art Vinil - Praça do Congresso, S/N, Centro.

Sebo Edipoeira – Rua José Paranaguá, S/N, Centro.

Sebo O Alienígena – Rua Lima Bacuri, 64, Centro.

Império Sebo e Antiquário – Rua Luiz Antony, 731, Aparecida.