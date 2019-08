Espetáculo 'Mi Clamor' retrata crise migratória dos venezuelanos

Manaus- O espetáculo de dança contemporânea "Mi Clamor" da Baillare Companhia de Dança (RR) retrata a crise migratória dos venezuelanos, que chegam ao Brasil, fugindo da fome, desemprego, doenças, violência e do caos instalado em seu país. A performance será apresentada gratuitamente nesta quinta-feira (8), às 19h, no Café Teatro, na Avenida Sete de Setembro, Centro.



A apresentação, que faz parte da programação da 12ª edição do Sesc Amazônia das Artes do Sesc, busca despertar no público por meio da música, corpo e movimentos, um olhar humanitário à crise migratória em Roraima, conforme informações da Baillare Companhia.

Ainda de acordo com a Cia, todo o trabalho artístico foi concebido por meio de pesquisas, entrevistas, visitas em abrigos, vivências e interações com os refugiados. A criação do espetáculo foi dividida por temas: A caminhada para chegar ao Brasil, a esperança, violência, prostituição e o envolvimento em situações ilícitas.

O espetáculo "Mi Clamor" tem direção coreográfica de Soraya Souza, direção musical e iluminação de Orlando Júnior, figurino de Marlene Barbosa. Os bailarinos em cena são: Cristiely Memória, Everton Alves, Josiele Ferreira, Marcos Vinícius, Ivana Sanches, Nathana Lindey e Soraya Souza.

Amazônia das Artes

O Sesc Amazônia das Artes estimula e difunde os bens culturais da região com apresentações de espetáculos gratuitos nas linguagens de teatro, dança, circo, música, literatura, artes visuais, performance e cinema. Participam do projeto os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins estados que compõem a Amazônia Legal tendo ainda o Piauí como convidado.

