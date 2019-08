Fãs de Harry Potter organizam evento temático no dia 1º de setembro

Manaus - Quem acompanhou a saga Harry Potter poderá ter um momento de muita descontração ao lado de outros fãs do bruxinho. No dia 1º setembro, domingo, acontece o evento 'Hogwarts Uma História – Aniquilação!', no Instituto Batista Ida Nelson, localizada na rua Terezina, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, das 9h às 19h, com diversas atividades sobre o universo mágico.

"É um dia para que você se sinta como se estivesse em Hogwarts", explica uma das organizadoras, Jessica D'Aquino. O evento é imersivo e tem programação que inclui aula de defesa contra as Artes das Trevas, aula de duelos, torneio Tribruxo, quadribol e muitas surpresas.

Bandeiras das Escolas de Magia, do universo Harry Potter. | Foto: Divulgação

O evento contará ainda com a participação de 20 cosplayers do universo de Harry Potter, além de dispor de lembrancinhas e objetos temáticos da saga como varinhas, vira tempo, horcrux, suco de abobora, sapo de chocolate e muito mais.

Os interessados podem adquirir o ingresso no valor de R$ 35 nos seguintes pontos de vendas: Super Bankai Revistaria (Amazonas Shopping); Gypsy Art's Handmade (ao lado do Terminal 1) e Coffee House & Boardgames (na rua Huascar de Figueiredo, bairro Centro).

O evento é destinado para pessoas maiores de seis anos de idade. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas de responsáveis e a partir de 13 anos podem apresentar um documento de autorização dos mesmos.

Mais informações pelo Whatsapp (92) 99272-7910 ou pelo Instagram @manausnerd .

Aniversário

"Potterday, a magia não acaba!" celebrou os 39 anos do bruxo. | Foto: Divulgação

No dia 31 de julho, os fãs da franquia Harry Potter celebraram os aniversários da autora da saga, J.K. Rowling, e do personagem-título. Rowling completou 54 anos e Harry Potter, 39. Não faltaram homenagens nas redes sociais.

Os manauaras também celebraram com um encontro no Manaus Plaza Shopping , com a presença de 150 Potterheads (nome dado aos fãs de Harry Potter).

A programação contou com várias brincadeiras como Quizz Bruxo, Bolsa da Hermione, Riddikulus, Caça ao Dobby, Lógica Bruxa, além de fazer sorteios de brindes, bate-papo e um bolo temático do 39º aniversário de Harry Potter.