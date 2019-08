Vídeo: Lorenzo Fortes fala sobre música, carreira e inspiração

A jornalista Ayda Rodrigues bateu um papo com Lorenzo Fortes | Foto: Mayson Dantas





Manaus - O cantor amazonense Lorenzo Fortes foi o entrevistado da edição desta quarta-feira (7) do 'Revista Web News' da TV WEB do Portal EM TEMPO. No bate-papo com a jornalista Ayda Rodrigues, Lorenzo falou sobre música, carreira e inspiração. O cantor, que completa 15 anos no mês que vem, ficou famoso ao participar do The Voice Kids em 2018, como integrante do time das técnicas "Simone e Simaria".

Com apenas dois anos de carreira, Lorenzo já é uma das promessas da música sertaneja. Além de cantar, o músico também compõe e atua.

O cantor revelou durante a entrevista que esteve ligado à arte desde a infância. “Sempre fui muito extrovertido e o que me deixava quieto eram os programas musicais”, revelou ao lembrar que o primeiro trabalho profissional ocorreu em um comercial para uma rede de drogarias. “Esse foi meu ponta-pé inicial e desde aí não parei mais. Comecei a tocar violão com seis anos, logo depois entrei no teatro, fiz aula de canto”, enumerou.

Talentoso, Lorenzo canta, toca violão, compõe e atua | Foto: Mayson Dantas

Sertanejo

A paixão pelo sertanejo veio após uma viagem com os pais para Goiânia. “Na viagem à Goiânia conheci de fato o sertanejo, principalmente o universitário que estava em ascensão. Voltei para Manaus e comprei todos os CDs e DVDs e passei a acompanhar a evolução do estilo".

Lorenzo também falou mais sobre o convite para ser embaixador do Amazonas na Exponeja 2019, um dos maiores eventos sobre o gênero musical no país. “Fiquei super feliz quando a notícia chegou para mim, vibrei, postei”, afirmou. O evento acontecerá em outubro, em São Paulo.

The Voice Kids

A experiência no The Voice Kids foi incrível para Lorenzo. Além de abrir as portas para a projeção no cenário musical brasileiro , o cantor enfatizou o aprendizado que teve durante o programa. “Vou levar para o resto da minha vida. Conheci muita gente boa, aprendi bastante com os técnicos, conheci crianças da mesma idade que eu, com os mesmo sonhos e de diversas cidades do Brasil. Isso é muito especial”, declarou.

O último álbum de Lorenzo, o "De Mala e Cuia", traz novas facetas do jovem músico | Foto: Mayson Dantas

Composição

Lorenzo começou a compor em 2018, mas já se divertia escrevendo paródias e letras por diversão. Sobre a inspiração para as música, ela vêm de várias formas.

“Às vezes de madrugada vem a inspiração. Ou alguém fala um negócio legal, uma expressão eu penso ‘Cara, gostei’. Vou lá pro meu cantinho e começo a escrever. Tem música que demora, sai em uma ou duas horas, outras que saem em 15 minutos”, revelou.

Lorenzo já tem cinco singles lançados, dos quais três são autorais. Segundo o cantor o nome do álbum mais recente, “De mala e cuia”, tem músicas de estilos diferentes. “É Lorenzo Fortes de todas as formas, de mala e cuia”, brincou.

Lorenzo ainda deu uma ‘palhinha” e cantou o hit ‘Maturidade’, de Avinne Vinny, e a música original ‘Pisou na Bola’, que já acumula mais de 37 mil visualizações no Youtube

