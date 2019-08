Amazonas Beer Festival terá programação especial para o Dia dos Pais

O Amazonas Beer Festival terá programação especial esta semana em comemoração ao Dia dos Pais | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas Beer Festival terá programação especial esta semana em comemoração ao Dia dos Pais, no dia 11 de agosto. O evento, promovido pelo Amazonas Shopping, conta com shows musicais de ritmos variados, opções gastronômicas e cervejarias locais

apresentando as novidades do segmento.

O Amazonas Beer Festival acontece na Praça de Eventos da expansão do shopping até o Dia dos Pais, sempre a partir das 14h. As marcas locais Mahy, Rio Negro, Tucan Brew, Porto de Lenha, Brew Shop e Taverna estão presentes no evento, apresentando as novidades do setor.

Nesta quarta-feira (7), a partir das 19h, o show será da banda Official 80. O grupo apresentará repertório de rock nacional e internacional. Na quinta-feira (08), às 18h30 é a vez da banda Essence animar o público. David Assayag sobe ao palco às 20h, para um show de ritmos variados. O público vai poder curtir desde boi bumbá até MPB.

Sexta-feira (10), a programação fica por conta de Gilberto Motta, às 17h, Elias Moreira, às 18h30 e da banda Roadstar, às 20h. Já no sábado (10), pais e filhos poderão curtir o som de Guilherme Matos, às 17h, Black Trio, às 18h30 e da banda Hightower, às 20h30.

No Dia dos Pais, no domingo (11) a programação inicia com Mike Vasconcelos, às 16h. Em seguida haverá apresentação da banda Dogstreet, às 17h30. Elias Moreira encerra o Amazonas Beer Festival, às 19h.